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20.01.2017 07:20
Сбербанк CIB предварительно оценил стоимость первичного размещения акций ГК «Детский мир» в 98-118 млрд руб. далее...
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20.01.2017 07:15
В России будет создан крупнейший частный экспресс-оператор на рынке курьерской и экспресс-доставки. С этой целью два игрока сектора DPD в России и SPSR Express намерены соединить свой бизнес, говорится в сообщении компаний. далее...
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20.01.2017 07:13
Крупнейший российский банк и китайская Alibaba Group намерены создать совместное предприятие, которое будет развивать онлайн-торговлю. далее...
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19.01.2017 22:30
Меховые изделия с признаками контрфактности, в количестве 167 штук, изъяты из торгового центра на Балканской площади, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. далее...
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21.01.2017 00:20
Шеф-повар Touché Тарас Кириенко сразу после новогодних каникул приступил к переработке меню, оставив наиболее популярные блюда из прошлого осеннего предложения, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
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21.01.2017 00:11
Кулинарная школа Chefshows by Novikov с 7 февраля запускает курс, посвященный здоровому питанию: практические занятия с шефами проекта и вегетерианских ресторанов, а также лекции диетологов, и нутрициологов, сообщает компания. далее...
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21.01.2017 00:06
До конца февраля гости ресторана Shore House смогут попробовать блюда бакинской кухни, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
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19.01.2017 11:46
Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...
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19.12.2016 11:28
В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...
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07.12.2016 08:37
На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...
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18.03.2017 23:23
18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...
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01.03.2017 10:18
В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...
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20.02.2017 00:21
II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...
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31.03.2016 15:15
Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...
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23.02.2014 17:42
Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...
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23.02.2014 13:45
Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...
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17.01.2017 17:50
Ante Kovac - это не просто бренд. Это настоящая поэзия творчества, истинные ценности и настоящие произведения искусства. Приобретая портмоне этого бренда, вы делаете инвестицию в вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение и со временем буде далее...
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23.12.2016 23:48
В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
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23.12.2016 17:29
В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...