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16.01.2017 07:25
В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкирии в различных отраслях, в том числе в легпроме, сообщает «Башинформ». далее...
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16.01.2017 07:24
Управление Роспотребнадзора по Московской области подвело итоги тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефонам трех горячих линий. далее...
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16.01.2017 07:23
По состоянию на 1 июля 2016 года (последние доступные данные, в соответствии с кодексом JORC) составляли 1,03 млрд карат алмазов, запасы - 653 млн карат. далее...
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16.01.2017 07:21
Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4 Казбеком Кочиевым. Топ-менеджер рассказал главе региона об итогах прошлогодней работы предприятия. Тибилов дал положительную оценку темпам р далее...
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16.01.2017 10:55
Пивной бар Cernovar beer & burgers расположился на 4-м этаже ТРЦ «Авиапарк», сообщается в пресс-релизе компании. далее...
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13.01.2017 22:26
Шеф-повар «Erwin. РекаМореОкеан» Алексей Павлов предлагает гостям заведения пасту, приготовленную «по-домашнему», сообщается в пресс-релизе компании далее...
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13.01.2017 22:20
Шеф-бармен ресторана Funny Cabany Виталий Екименко придумал четыре фантазийные новинки, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
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19.12.2016 11:28
В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...
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07.12.2016 08:37
На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...
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01.12.2016 09:23
В Москве состоялся третий ежегодный Всероссийский форум легкой промышленности. Деловая программа форума началась с круглого стола «Поддержка и законодательное регулирование легкой промышленности: баланс интересов бизнеса и государства» далее...
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18.03.2017 23:23
18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...
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01.03.2017 10:18
В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...
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20.02.2017 00:21
II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...
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31.03.2016 15:15
Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...
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23.02.2014 17:42
Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...
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23.02.2014 13:45
Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...
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23.12.2016 23:48
В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
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23.12.2016 17:29
В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...
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22.12.2016 23:53
20 декабря в отеле The Ritz-Carlton, Moscow грандиозно прошла самая модная елка страны с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards».
Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым перс далее...