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18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Главные новости

IPO «Детского мира» оценено Сбербанком в 98-118 млрд рублей

IPO «Детского мира» оценено Сбербанком в 98-118 млрд рублей

20.01.2017 07:20

Сбербанк CIB предварительно оценил стоимость первичного размещения акций ГК «Детский мир» в 98-118 млрд руб. далее...

В России будет создан крупнейший частный экспресс-оператор на рынке курьерской и экспресс-доставки

В России будет создан крупнейший частный экспресс-оператор на рынке курьерской и экспресс-доставки

20.01.2017 07:15

В России будет создан крупнейший частный экспресс-оператор на рынке курьерской и экспресс-доставки. С этой целью два игрока сектора DPD в России и SPSR Express намерены соединить свой бизнес, говорится в сообщении компаний. далее...

Сбербанк и китайская Alibaba Group создадут общую компанию в сфере онлайн-ритейла

Сбербанк и китайская Alibaba Group создадут общую компанию в сфере онлайн-ритейла

20.01.2017 07:13

Крупнейший российский банк и китайская Alibaba Group намерены создать совместное предприятие, которое будет развивать онлайн-торговлю. далее...

В Санкт-Петербурге изъяты 167 контрафактных шуб

В Санкт-Петербурге изъяты 167 контрафактных шуб

19.01.2017 22:30

Меховые изделия с признаками контрфактности, в количестве 167 штук, изъяты из торгового центра на Балканской площади, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. далее...

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Ресторация

В вином баре Touché провели зимнее обновление меню

В вином баре Touché провели зимнее обновление меню

21.01.2017 00:20

Шеф-повар Touché Тарас Кириенко сразу после новогодних каникул приступил к переработке меню, оставив наиболее популярные блюда из прошлого осеннего предложения, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

Chefshows by Novikov запускает первый курс по полезному питанию

Chefshows by Novikov запускает первый курс по полезному питанию

21.01.2017 00:11

Кулинарная школа Chefshows by Novikov с 7 февраля запускает курс, посвященный здоровому питанию: практические занятия с шефами проекта и вегетерианских ресторанов, а также лекции диетологов, и нутрициологов, сообщает компания. далее...

В Shore House действует специальное меню, посвященное бакинской кухне

В Shore House действует специальное меню, посвященное бакинской кухне

21.01.2017 00:06

До конца февраля гости ресторана Shore House смогут попробовать блюда бакинской кухни, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

19.01.2017 11:46

Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

19.12.2016 11:28

В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

07.12.2016 08:37

На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...

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Анонсы

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18.03.2017 23:23

18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

01.03.2017 10:18

В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Портмоне Ante Kovac: произведения искусства ручной работы.

Портмоне Ante Kovac: произведения искусства ручной работы.

17.01.2017 17:50

Ante Kovac - это не просто бренд. Это настоящая поэзия творчества, истинные ценности и настоящие произведения искусства. Приобретая портмоне этого бренда, вы делаете инвестицию в вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение и со временем буде далее...
Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

23.12.2016 23:48

В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

23.12.2016 17:29

В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...

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Лента новостей

Marc Cain презентовал коллекцию сезона осень-зима 2017/2018 в Берлине

21.01.2017 12:01

Victoria’s Secret запустила новую спортивную линию Victoria Sport

21.01.2017 11:53

Конкурс New Names BFW пройдет в несколько этапов

21.01.2017 11:38

ЦУМ пополнил ассортимент ювелирных брендов

20.01.2017 22:17

В 2016 году в Санкт-Петербурге открытия fashion-магазинов превысили закрытия на 33%

20.01.2017 21:46

«Саратовводоканал» выплатит более 2 млн рублей за ущерб причиненный магазину одежды

20.01.2017 21:05

«Собинская швейная фабрика» награждена конкурсом «Владимирская марка»

20.01.2017 20:33

Недостоверное декларирование товара стало причиной штрафа в 900 тыс. рублей

20.01.2017 20:32

Марка Sirinbird презентовала новую коллекцию шелковых платков

20.01.2017 11:53

Бренд Springfield представил весеннюю коллекцию 2017 года

20.01.2017 11:39

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