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18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Главные новости

Представители Башкирии рассказали вьетнамским партнерам о возможностях сотрудничества, в том числе в легпроме

Представители Башкирии рассказали вьетнамским партнерам о возможностях сотрудничества, в том числе в легпроме

16.01.2017 07:25

В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкирии в различных отраслях, в том числе в легпроме, сообщает «Башинформ». далее...

По итогам работы горячих линий Роспотребнадзора в декабре 2016 года первое место по популярности заняли вопросы качества одежды

По итогам работы горячих линий Роспотребнадзора в декабре 2016 года первое место по популярности заняли вопросы качества одежды

16.01.2017 07:24

Управление Роспотребнадзора по Московской области подвело итоги тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефонам трех горячих линий. далее...

Ресурсы «Алросы» на 1 июля 2016 года составляли 1,03 млрд карат алмазов

Ресурсы «Алросы» на 1 июля 2016 года составляли 1,03 млрд карат алмазов

16.01.2017 07:23

По состоянию на 1 июля 2016 года (последние доступные данные, в соответствии с кодексом JORC) составляли 1,03 млрд карат алмазов, запасы - 653 млн карат. далее...

Глава Южной Осетии провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4

Глава Южной Осетии провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4

16.01.2017 07:21

Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4 Казбеком Кочиевым. Топ-менеджер рассказал главе региона об итогах прошлогодней работы предприятия. Тибилов дал положительную оценку темпам р далее...

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Ресторация

В Москве открылся готический бар Cernovar

В Москве открылся готический бар Cernovar

16.01.2017 10:55

Пивной бар Cernovar beer & burgers расположился на 4-м этаже ТРЦ «Авиапарк», сообщается в пресс-релизе компании. далее...

В рыбном ресторане «Erwin. РекаМореОкеан» готовят «домашнюю пасту»

В рыбном ресторане «Erwin. РекаМореОкеан» готовят «домашнюю пасту»

13.01.2017 22:26

Шеф-повар «Erwin. РекаМореОкеан» Алексей Павлов предлагает гостям заведения пасту, приготовленную «по-домашнему», сообщается в пресс-релизе компании далее...

В барной карте Funny Cabany появились новые гастрококтейли

В барной карте Funny Cabany появились новые гастрококтейли

13.01.2017 22:20

Шеф-бармен ресторана Funny Cabany Виталий Екименко придумал четыре фантазийные новинки, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

19.12.2016 11:28

В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

07.12.2016 08:37

На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...

Предприятия легпрома: бизнес и государство в поисках баланса

Предприятия легпрома: бизнес и государство в поисках баланса

01.12.2016 09:23

В Москве состоялся третий ежегодный Всероссийский форум легкой промышленности. Деловая программа форума началась с круглого стола «Поддержка и законодательное регулирование легкой промышленности: баланс интересов бизнеса и государства» далее...

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Анонсы

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18.03.2017 23:23

18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

01.03.2017 10:18

В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

23.12.2016 23:48

В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

23.12.2016 17:29

В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...
«Fashion New Year Awards 2017»

«Fashion New Year Awards 2017»

22.12.2016 23:53

20 декабря в отеле The Ritz-Carlton, Moscow грандиозно прошла самая модная елка страны с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards». Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым перс далее...

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Лента новостей

Концерн «КРОСТ» и Pick Point объявили о сотрудничестве

16.01.2017 17:19

Стартовал конкурсный отбор ежегодной отраслевой премии «Золотой медвежонок»

16.01.2017 17:18

Бренд Dockers презентовал коллекцию сезона весна-лето 2017

16.01.2017 17:00

Итальянский бренд Ahimsa открыл бутик в «Афимолл Сити»

16.01.2017 10:23

Третий этап конкурса Follow The Fabrika пройдет в пространстве «Арбат Стерео»

16.01.2017 10:07

Вместо одежды Bosco в технопарке Камешково будут производить индийские бинты

16.01.2017 07:26

Представители Башкирии рассказали вьетнамским партнерам о возможностях сотрудничества, в том числе в легпроме

16.01.2017 07:25

По итогам работы горячих линий Роспотребнадзора в декабре 2016 года первое место по популярности заняли вопросы качества одежды

16.01.2017 07:24

Ресурсы «Алросы» на 1 июля 2016 года составляли 1,03 млрд карат алмазов

16.01.2017 07:23

Глава Южной Осетии провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4

16.01.2017 07:21

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