В период кризиса производитель одежды часто встает перед выбором: Китай или Европа? Снизить себестоимость продукции через альтернативные ткани или «держать марку», сокращая объемы? Давно сложившийся стереотип усугубляет выбор: мол, Европа – это хорошо, а далее...

Видеоаналитика на примере решений для ритейла 19.01.2017 11:46 Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...