С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Главные новости

В 2016 году легпром России значительно увеличил выпуск спецодежды и мужских костюмов

В 2016 году легпром России значительно увеличил выпуск спецодежды и мужских костюмов

27.01.2017 07:09

Федеральная служба статистики (Росстат) опубликовала статистические данные по объему промышленного производства в 2016 году. Индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 101,1%, в декабре 2016 года по сравнению с декабр далее...

Ивановская область готова поставлять в Дагестан текстильную продукцию

Ивановская область готова поставлять в Дагестан текстильную продукцию

27.01.2017 07:09

Делегация Республики Дагестан во главе с министром промышленности и торговли региона Юсупом Умавовым посетила Ивановскую область. далее...

Бизнес-инкубатор в Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей

Бизнес-инкубатор в Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей

27.01.2017 07:08

Бизнес-инкубатор «Смирнов» в Кузнецке Пензенской области получил швейное оборудование на 2 млн рублей, сообщает «Пензаинформ». далее...

В текущем году Минпромторг может провести эксперимент по чипированию обуви

В текущем году Минпромторг может провести эксперимент по чипированию обуви

27.01.2017 07:07

Как заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в 2017 году министерство может инициировать эксперимент по внедрению электронных меток в обувь. далее...

Ежемесячный объем зачислений на карты «Арифметика MasterCard» превышает 150 млн рублей

Ежемесячный объем зачислений на карты «Арифметика MasterCard» превышает 150 млн рублей

27.01.2017 07:05

Ежемесячный объем зачислений на карты «Арифметика MasterCard» в ГК «Обувь России» превышает 150 млн рублей, говорится в сообщении ритейлера. далее...

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Ресторация

В ресторане «Казбек» появилось меню завтраков

В ресторане «Казбек» появилось меню завтраков

26.01.2017 11:11

Грузинский ресторан «Казбек» презентовал свое утреннее меню. далее...

Ресторан Spices презентовал свои кофейные новинки

Ресторан Spices презентовал свои кофейные новинки

26.01.2017 11:06

В барной карте недавно открывшегося ресторана Spices появились три новинки на основе кофе, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

Барную карту «Паб Ло Пикассо» дополнили новые согревающие чаи

Барную карту «Паб Ло Пикассо» дополнили новые согревающие чаи

26.01.2017 10:53

В середине зимы шеф-бармен «Паб Ло Пикассо» Иван Калинко ввел в барную карту три новых разновидности чая, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

26.01.2017 09:00

Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

19.01.2017 11:46

Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

19.12.2016 11:28

В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...

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Анонсы

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

28.02.2017 23:31

С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

20.02.2017 08:47

С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Мосшуз: показ новых коллекций обуви вызывает интерес

Мосшуз: показ новых коллекций обуви вызывает интерес

25.01.2017 00:37

Модные обувь, сумки и аксессуары представлены на январской выставке Мосшуз. Здесь специалисты имеют возможность оценить новые коллекции, отобрать понравившиеся модели и сделать предзаказы. далее...
Модный старт-ап Clouty прославился благодаря удобной функции визуального поиска

Модный старт-ап Clouty прославился благодаря удобной функции визуального поиска

24.01.2017 15:05

Санкт-Петербургский старт-ап Clouty делает ставку на визуальный поиск далее...
Портмоне Ante Kovac: произведения искусства ручной работы.

Портмоне Ante Kovac: произведения искусства ручной работы.

17.01.2017 17:50

Ante Kovac - это не просто бренд. Это настоящая поэзия творчества, истинные ценности и настоящие произведения искусства. Приобретая портмоне этого бренда, вы делаете инвестицию в вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение и со временем буде далее...

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Лента новостей

Jaquet Droz создал специальную модель часов ко Дню святого Валентина

28.01.2017 11:14

В галерее «Беляево» состоится лекция, посвященная творчеству Надежды Ламановой

28.01.2017 11:08

Датский бренд Blend представил коллекцию SS17 в Москве

28.01.2017 10:56

Компания Samsonite выпустила коллекции для активного зимнего отдыха

27.01.2017 17:19

Проект Mostclothes.ru запустил конкурс для дизайнеров одежды

27.01.2017 17:12

Mandarina Duck представила специальную подборку к 23 февраля

27.01.2017 17:00

Конкурс «Модная провинция» в Бердске привлечет самых юных дизайнеров

27.01.2017 16:39

В Одесской области остановлена работа двух подпольных швейных цехов

27.01.2017 16:23

Валовая выручка Ralf Ringer за 2016 год составила 5,95 млрд рублей

27.01.2017 16:22

Марка Red Fox подвела итоги работы 2016 года

27.01.2017 15:36

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