С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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29-я выставка Collection Première Moscow пройдет с 20 по 23 февраля Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Главные новости

Inditex убрал из продажи в России часть товаров, не соответствующих требованиям Роскачества

Inditex убрал из продажи в России часть товаров, не соответствующих требованиям Роскачества

03.02.2017 06:55

Испанская компания Inditex убрала из продажи в России часть товаров, после проверки, проведенной Роскачеством. На такие меры группе пришлось пойти в магазинах Zara и Pull&Bear, претензии к которым предъявили в Минпромторге далее...

SAS: Целевой маркетинг и точечная работа с покупателями в России развиты слабо

SAS: Целевой маркетинг и точечная работа с покупателями в России развиты слабо

03.02.2017 06:54

Компания SAS совместно с отраслевым порталом New-retail и профессиональным сообществом CRM Solutions опубликовала итоги исследования, согласно которому, в российском ритейле слабо развиты целевой маркетинг и точечная работа с покупателями. далее...

Возможности и достижения импортозамещения в легпроме Петербурга будут демонстрировать в течение тематической недели

Возможности и достижения импортозамещения в легпроме Петербурга будут демонстрировать в течение тематической недели

03.02.2017 06:53

Возможности и достижения импортозамещения в легпроме Петербурга будут демонстрировать в течение тематической недели в Центре импортозамещения и локализации. далее...

Минпромторг снова представит лидеров отечественного производства спортивной одежды и снаряжения на выставке в Мюнхене

Минпромторг снова представит лидеров отечественного производства спортивной одежды и снаряжения на выставке в Мюнхене

03.02.2017 06:52

Минпромторг совместно с Russian Outdoor Group представит лидеров отечественного производства спортивной одежды и снаряжения на выставке ISPO Munich 2017 в Мюнхене, говорится в сообщении министерства. далее...

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Ресторация

Ресторан Hills презентовал новинки зимнего меню

Ресторан Hills презентовал новинки зимнего меню

03.02.2017 17:47

Шеф-повар Hills Антон Клетаров добавил в меню ресторана авторские нововведения на тему европейской кухни, сообщается в пресс-релизе компании. далее...

Группа ArfaSound выступит на сцене Stage в День всех влюбленных

Группа ArfaSound выступит на сцене Stage в День всех влюбленных

03.02.2017 17:40

Ресторан Stage анонсировал программу празднования Дня святого Валентина. далее...

На гастрономической карте Петербурга появилась кофейня Ôpetit

На гастрономической карте Петербурга появилась кофейня Ôpetit

03.02.2017 17:28

На Петроградской стороне открылась кофейня Ôpetit с дюжиной разновидностей пирожных макарони, натуральными авторскими десертами, завтраками и обедами, выпечкой и французской атмосферой, сообщается в пресс-релизе компании. далее...

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Статьи

Европа VS Китай. Чей текстиль выбрать?

Европа VS Китай. Чей текстиль выбрать?

31.01.2017 10:52

В период кризиса производитель одежды часто встает перед выбором: Китай или Европа? Снизить себестоимость продукции через альтернативные ткани или «держать марку», сокращая объемы? Давно сложившийся стереотип усугубляет выбор: мол, Европа – это хорошо, а далее...

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

26.01.2017 09:00

Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

19.01.2017 11:46

Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...

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Анонсы

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

28.02.2017 23:31

С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

20.02.2017 08:47

С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Дизайнер Елена Жукова отметила шелковую свадьбу в платье из собственной коллекции весна-лето 2017

Дизайнер Елена Жукова отметила шелковую свадьбу в платье из собственной коллекции весна-лето 2017

01.02.2017 15:19

Супруга певца поразила гостей не только шикарно накрытым столом, но и изящной фигурой, которую подчеркивало изысканное шелковое платье в пол кремового цвета. Его Елена создала сама для себя в рамках собственной новой коллекции весна – лето 2017. Напомним, далее...
Мужские игрушки: Rudolf Kämpf выпустил коллекцию гоночных болидов

Мужские игрушки: Rudolf Kämpf выпустил коллекцию гоночных болидов "Формула-1"

28.01.2017 20:57

В преддверии праздников чешская мануфактура Rudolf Kämpf, занимающаяся производством высококлассного твёрдого фарфора с 1907 года, приготовила для мужчин особый подарок - коллекцию гоночных болидов "Формула-1". далее...
Мосшуз: показ новых коллекций обуви вызывает интерес

Мосшуз: показ новых коллекций обуви вызывает интерес

25.01.2017 00:37

Модные обувь, сумки и аксессуары представлены на январской выставке Мосшуз. Здесь специалисты имеют возможность оценить новые коллекции, отобрать понравившиеся модели и сделать предзаказы. далее...

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Лента новостей

В Кривом Роге начнет работу магазин товаров для дома Jysk

03.02.2017 23:35

В Калужской области в продаже выявлены товары легпрома без необходимой маркировки

03.02.2017 23:16

Компания H&M выкупила 99% в «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»

03.02.2017 22:47

АИДТ организует вебинар на тему административных проверок

03.02.2017 22:23

На Кузнецком мосту открывается флагманский магазин Kiko Milano

03.02.2017 22:19

РАНХиГС и Real Profit Group запускают образовательный курс «Менеджмент в индустрии моды»

03.02.2017 11:18

Бренд Incity представил весенне-летнюю коллекцию 2017 года

03.02.2017 11:11

Fashion Consulting Group набирает группу изучения английского для специалистов модной индустрии

03.02.2017 10:59

Часовой дом Jaquet Droz презентовал новую интерпретацию Grande Seconde Tourbillon Mother-of-Pearl

03.02.2017 10:45

Компания Cristian Vung открыла третий бутик в Москве

03.02.2017 10:01

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