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03.02.2017 06:55
Испанская компания Inditex убрала из продажи в России часть товаров, после проверки, проведенной Роскачеством. На такие меры группе пришлось пойти в магазинах Zara и Pull&Bear, претензии к которым предъявили в Минпромторге далее...
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03.02.2017 06:54
Компания SAS совместно с отраслевым порталом New-retail и профессиональным сообществом CRM Solutions опубликовала итоги исследования, согласно которому, в российском ритейле слабо развиты целевой маркетинг и точечная работа с покупателями. далее...
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03.02.2017 06:53
Возможности и достижения импортозамещения в легпроме Петербурга будут демонстрировать в течение тематической недели в Центре импортозамещения и локализации. далее...
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03.02.2017 06:52
Минпромторг совместно с Russian Outdoor Group представит лидеров отечественного производства спортивной одежды и снаряжения на выставке ISPO Munich 2017 в Мюнхене, говорится в сообщении министерства. далее...
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03.02.2017 17:47
Шеф-повар Hills Антон Клетаров добавил в меню ресторана авторские нововведения на тему европейской кухни, сообщается в пресс-релизе компании. далее...
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03.02.2017 17:40
Ресторан Stage анонсировал программу празднования Дня святого Валентина. далее...
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03.02.2017 17:28
На Петроградской стороне открылась кофейня Ôpetit с дюжиной разновидностей пирожных макарони, натуральными авторскими десертами, завтраками и обедами, выпечкой и французской атмосферой, сообщается в пресс-релизе компании. далее...
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31.01.2017 10:52
В период кризиса производитель одежды часто встает перед выбором: Китай или Европа? Снизить себестоимость продукции через альтернативные ткани или «держать марку», сокращая объемы? Давно сложившийся стереотип усугубляет выбор: мол, Европа – это хорошо, а далее...
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26.01.2017 09:00
Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...
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19.01.2017 11:46
Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...
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28.02.2017 23:31
С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...
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20.02.2017 08:47
С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...
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20.02.2017 00:21
II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...
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31.03.2016 15:15
Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...
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23.02.2014 17:42
Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...
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23.02.2014 13:45
Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...
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01.02.2017 15:19
Супруга певца поразила гостей не только шикарно накрытым столом, но и изящной фигурой, которую подчеркивало изысканное шелковое платье в пол кремового цвета. Его Елена создала сама для себя в рамках собственной новой коллекции весна – лето 2017. Напомним, далее...
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28.01.2017 20:57
В преддверии праздников чешская мануфактура Rudolf Kämpf, занимающаяся производством высококлассного твёрдого фарфора с 1907 года, приготовила для мужчин особый подарок - коллекцию гоночных болидов "Формула-1". далее...
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25.01.2017 00:37
Модные обувь, сумки и аксессуары представлены на январской выставке Мосшуз. Здесь специалисты имеют возможность оценить новые коллекции, отобрать понравившиеся модели и сделать предзаказы. далее...