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26.01.2017 07:10
Правительство вновь продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката – теперь до 1 августа 2017 года. далее...
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26.01.2017 07:09
Коллектив Серпуховского текстильно-швейного объединения «Пролетарий» направило Владимиру Путину и ряду чиновников открытое письмо с жалобой на действия «Мосэнергосбыта» и Московской объединенной электросетевой компании. далее...
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26.01.2017 07:07
По данным Федеральной службы статистики (Росстат), объем производства необработанного золота в слитках в РФ по итогам 2016 году упал на 7,8% в годовом сопоставлении. далее...
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26.01.2017 11:11
Грузинский ресторан «Казбек» презентовал свое утреннее меню. далее...
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26.01.2017 11:06
В барной карте недавно открывшегося ресторана Spices появились три новинки на основе кофе, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
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26.01.2017 10:53
В середине зимы шеф-бармен «Паб Ло Пикассо» Иван Калинко ввел в барную карту три новых разновидности чая, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
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26.01.2017 09:00
Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...
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19.01.2017 11:46
Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...
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19.12.2016 11:28
В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...
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28.02.2017 23:31
С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...
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20.02.2017 08:47
С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...
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20.02.2017 00:21
II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...
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31.03.2016 15:15
Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...
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23.02.2014 17:42
Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...
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23.02.2014 13:45
Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...
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17.01.2017 17:50
Ante Kovac - это не просто бренд. Это настоящая поэзия творчества, истинные ценности и настоящие произведения искусства. Приобретая портмоне этого бренда, вы делаете инвестицию в вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение и со временем буде далее...
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23.12.2016 23:48
В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
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23.12.2016 17:29
В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...