Бизнес-инкубатор для легкой промышленности появится в самом центре Петербурга 09.01.2017 07:37 Как заявил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, помещение под кластер легкой промышленности площадью не менее чем 3 тыс. кв. м будет выделено в самом центре города. далее...

Компания «Колибри» открыла шесть швейных цехов в районах Башкирии 09.01.2017 07:34 В рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья и соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Башкирия и компании «Колибри» на сегодняшний день в регионе открыто шесть швейных цехов в Абзелиловском, Баймакском далее...