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Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Главные новости

Поздравляем с Новым годом!

Поздравляем с Новым годом!

31.12.2016 09:13

Коллектив редакции информационного агентства «РИА МОДА» поздравляет с Новым годом профессионалов и почитателей моды! далее...

Более 81% россиян приобретают товары для детей в специализированных магазинах

Более 81% россиян приобретают товары для детей в специализированных магазинах

30.12.2016 22:19

Для покупки товаров для детей россияне выбирают детские магазины, пишет РБК. далее...

Горячая линия по качеству детских товаров оказалась наиболее популярной во Владимирской области

Горячая линия по качеству детских товаров оказалась наиболее популярной во Владимирской области

30.12.2016 21:57

В Роспотребнадзор Владимирской области в 2016 году чаще всего обращались с вопросами по качеству детских товаров, сообщает пресс-служба надзорного органа. далее...

Павел Коньков: Мы приглашали в регион крупный бизнес, но не получили внятного ответа

Павел Коньков: Мы приглашали в регион крупный бизнес, но не получили внятного ответа

30.12.2016 07:19

Как заявил в интервью ТАСС губернатор Ивановской области Павел Коньков, отвечая на вопрос о возможности захода в регион крупных компаний, которые занимаются производством одежды, например, Gloria Jeans, «мы много раз поднимали это вопрос, проводили перего далее...

Предприятие из Башкирии начало поставки гусиного пуха в Италию

Предприятие из Башкирии начало поставки гусиного пуха в Италию

30.12.2016 07:17

Как говорится в сообщении администрации Республики Башкирия, фирма «Башкирский гусь» отправила в Европу семь тонн оригинального перо-пухового материала. далее...

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Ресторация

Chicken Run открывает «охоту на страусов»

Chicken Run открывает «охоту на страусов»

30.12.2016 16:33

Гурме-экспресс кафе Chicken Run с 1 января объявляет «охоту на страусов», сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

Гостей Tarantino 1 января будут угощать похмельным новогодним супом

Гостей Tarantino 1 января будут угощать похмельным новогодним супом

30.12.2016 16:27

В первый день нового года в Tarantino к приходу гостей приготовят наваристый похмельный суп из петуха, который подадут с комплиментарной рюмкой мандариновой настойки, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

В «Сыроварне» на Бадаевском заводе приготовят рождественскую курицу «на компанию»

В «Сыроварне» на Бадаевском заводе приготовят рождественскую курицу «на компанию»

30.12.2016 16:19

Праздничное блюдо на компанию будут подавать в «Сыроварне» со 2 по 8 января, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

19.12.2016 11:28

В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

07.12.2016 08:37

На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...

Предприятия легпрома: бизнес и государство в поисках баланса

Предприятия легпрома: бизнес и государство в поисках баланса

01.12.2016 09:23

В Москве состоялся третий ежегодный Всероссийский форум легкой промышленности. Деловая программа форума началась с круглого стола «Поддержка и законодательное регулирование легкой промышленности: баланс интересов бизнеса и государства» далее...

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Анонсы

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18.03.2017 23:23

18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

01.03.2017 10:18

В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

23.12.2016 23:48

В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

23.12.2016 17:29

В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...
«Fashion New Year Awards 2017»

«Fashion New Year Awards 2017»

22.12.2016 23:53

20 декабря в отеле The Ritz-Carlton, Moscow грандиозно прошла самая модная елка страны с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards». Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым перс далее...

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Лента новостей

Поздравляем с Новым годом!

31.12.2016 09:13

В Ояше Новосибирской области детей-инвалидов обучат профессии швеи

30.12.2016 23:10

Швейным предприятиям в Узбекистане предоставят льготы

30.12.2016 22:37

Более 81% россиян приобретают товары для детей в специализированных магазинах

30.12.2016 22:19

Дети из неимущих семей Киргизии получили помощь в виде подарков и зимней одежды

30.12.2016 21:58

Горячая линия по качеству детских товаров оказалась наиболее популярной во Владимирской области

30.12.2016 21:57

Павел Коньков: Мы приглашали в регион крупный бизнес, но не получили внятного ответа

30.12.2016 07:19

«Детский мир» завершает год новыми открытиями магазинов

30.12.2016 07:18

Предприятие из Башкирии начало поставки гусиного пуха в Италию

30.12.2016 07:17

В Минпромторге позитивно оценивают перспективы российского легпрома

30.12.2016 07:17

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