|
|
31.12.2016 09:13
Коллектив редакции информационного агентства «РИА МОДА» поздравляет с Новым годом профессионалов и почитателей моды! далее...
|
|
30.12.2016 22:19
Для покупки товаров для детей россияне выбирают детские магазины, пишет РБК. далее...
|
|
30.12.2016 21:57
В Роспотребнадзор Владимирской области в 2016 году чаще всего обращались с вопросами по качеству детских товаров, сообщает пресс-служба надзорного органа. далее...
|
|
30.12.2016 07:19
Как заявил в интервью ТАСС губернатор Ивановской области Павел Коньков, отвечая на вопрос о возможности захода в регион крупных компаний, которые занимаются производством одежды, например, Gloria Jeans, «мы много раз поднимали это вопрос, проводили перего далее...
|
|
30.12.2016 07:17
Как говорится в сообщении администрации Республики Башкирия, фирма «Башкирский гусь» отправила в Европу семь тонн оригинального перо-пухового материала. далее...
|
|
30.12.2016 16:33
Гурме-экспресс кафе Chicken Run с 1 января объявляет «охоту на страусов», сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
|
|
30.12.2016 16:27
В первый день нового года в Tarantino к приходу гостей приготовят наваристый похмельный суп из петуха, который подадут с комплиментарной рюмкой мандариновой настойки, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
|
|
30.12.2016 16:19
Праздничное блюдо на компанию будут подавать в «Сыроварне» со 2 по 8 января, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
|
|
19.12.2016 11:28
В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...
|
|
07.12.2016 08:37
На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...
|
|
01.12.2016 09:23
В Москве состоялся третий ежегодный Всероссийский форум легкой промышленности. Деловая программа форума началась с круглого стола «Поддержка и законодательное регулирование легкой промышленности: баланс интересов бизнеса и государства» далее...
|
|
18.03.2017 23:23
18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...
|
|
01.03.2017 10:18
В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...
|
|
20.02.2017 00:21
II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...
|
|
31.03.2016 15:15
Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...
|
|
23.02.2014 17:42
Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...
|
|
23.02.2014 13:45
Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...
|
|
23.12.2016 23:48
В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
|
|
23.12.2016 17:29
В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...
|
|
22.12.2016 23:53
20 декабря в отеле The Ritz-Carlton, Moscow грандиозно прошла самая модная елка страны с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards».
Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым перс далее...