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01.02.2017 07:18
В поселке Волга Некоузского района Ярославской области останутся без работы сотрудники двух цехов по производству спецодежды, в том числе инвалиды. В общей сложности это касается 28 человек, рассказывает Regnum. далее...
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01.02.2017 07:17
Министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой о введении единой формы для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как пишет «КоммерсантЪ», представители заводов, предприятий и корпораций уже получили требования по вн далее...
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01.02.2017 07:16
Ряд товаров, продаваемых в России испанским производителем одежды компанией Zara, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, передает RNS со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова далее...
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01.02.2017 07:16
Как заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, у населения, безусловно, больший интерес с точки зрения проверки качества вызывают продукты питания, и это понятно. Но мы все-таки настаиваем на том, чтобы было бо далее...
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01.02.2017 00:07
Праздничное открытие третьего по счету семейного клуба-ресторана Ribambelle пройдет 3 февраля, сообщают организаторы. далее...
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31.01.2017 23:58
Квест-кафе «Кусочки» анонсировало свою программу празднования Дня всех влюбленных. далее...
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31.01.2017 23:50
В течение года ресторан «Карлсон» примет десятерых лучших региональных шефов, представляющих кухни российских областей и территорий, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...
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31.01.2017 10:52
В период кризиса производитель одежды часто встает перед выбором: Китай или Европа? Снизить себестоимость продукции через альтернативные ткани или «держать марку», сокращая объемы? Давно сложившийся стереотип усугубляет выбор: мол, Европа – это хорошо, а далее...
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26.01.2017 09:00
Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...
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19.01.2017 11:46
Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...
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28.02.2017 23:31
С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...
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20.02.2017 08:47
С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...
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20.02.2017 00:21
II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...
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31.03.2016 15:15
Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...
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23.02.2014 17:42
Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...
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23.02.2014 13:45
Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...
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28.01.2017 20:57
В преддверии праздников чешская мануфактура Rudolf Kämpf, занимающаяся производством высококлассного твёрдого фарфора с 1907 года, приготовила для мужчин особый подарок - коллекцию гоночных болидов "Формула-1". далее...
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25.01.2017 00:37
Модные обувь, сумки и аксессуары представлены на январской выставке Мосшуз. Здесь специалисты имеют возможность оценить новые коллекции, отобрать понравившиеся модели и сделать предзаказы. далее...
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24.01.2017 15:05
Санкт-Петербургский старт-ап Clouty делает ставку на визуальный поиск далее...