С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске 18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Главные новости

Сотрудники двух цехов по производству спецодежды из Ярославской области останутся без работы

Сотрудники двух цехов по производству спецодежды из Ярославской области останутся без работы

01.02.2017 07:18

В поселке Волга Некоузского района Ярославской области останутся без работы сотрудники двух цехов по производству спецодежды, в том числе инвалиды. В общей сложности это касается 28 человек, рассказывает Regnum. далее...

Руководителей предприятий ОПК оденут в единую форму

Руководителей предприятий ОПК оденут в единую форму

01.02.2017 07:17

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой о введении единой формы для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как пишет «КоммерсантЪ», представители заводов, предприятий и корпораций уже получили требования по вн далее...

Ряд товаров, продаваемых в России компанией Zara, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза

Ряд товаров, продаваемых в России компанией Zara, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза

01.02.2017 07:16

Ряд товаров, продаваемых в России испанским производителем одежды компанией Zara, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, передает RNS со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова далее...

Минпромторг считает целесообразным больше проверять на соответствие стандартам качества товары легпрома

Минпромторг считает целесообразным больше проверять на соответствие стандартам качества товары легпрома

01.02.2017 07:16

Как заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, у населения, безусловно, больший интерес с точки зрения проверки качества вызывают продукты питания, и это понятно. Но мы все-таки настаиваем на том, чтобы было бо далее...

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Ресторация

В ТЦ «Метрополис» состоится официальное открытие Ribambelle in the City

В ТЦ «Метрополис» состоится официальное открытие Ribambelle in the City

01.02.2017 00:07

Праздничное открытие третьего по счету семейного клуба-ресторана Ribambelle пройдет 3 февраля, сообщают организаторы. далее...

В «Кусочках» влюбленных будут угощать коктейлем Купидона

В «Кусочках» влюбленных будут угощать коктейлем Купидона

31.01.2017 23:58

Квест-кафе «Кусочки» анонсировало свою программу празднования Дня всех влюбленных. далее...

Ресторан «Карлсон» запускает новый проект «Гастрономическая карта России»

Ресторан «Карлсон» запускает новый проект «Гастрономическая карта России»

31.01.2017 23:50

В течение года ресторан «Карлсон» примет десятерых лучших региональных шефов, представляющих кухни российских областей и территорий, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Европа VS Китай. Чей текстиль выбрать?

Европа VS Китай. Чей текстиль выбрать?

31.01.2017 10:52

В период кризиса производитель одежды часто встает перед выбором: Китай или Европа? Снизить себестоимость продукции через альтернативные ткани или «держать марку», сокращая объемы? Давно сложившийся стереотип усугубляет выбор: мол, Европа – это хорошо, а далее...

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

26.01.2017 09:00

Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

19.01.2017 11:46

Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...

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Анонсы

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

28.02.2017 23:31

С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

20.02.2017 08:47

С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Мужские игрушки: Rudolf Kämpf выпустил коллекцию гоночных болидов

Мужские игрушки: Rudolf Kämpf выпустил коллекцию гоночных болидов "Формула-1"

28.01.2017 20:57

В преддверии праздников чешская мануфактура Rudolf Kämpf, занимающаяся производством высококлассного твёрдого фарфора с 1907 года, приготовила для мужчин особый подарок - коллекцию гоночных болидов "Формула-1". далее...
Мосшуз: показ новых коллекций обуви вызывает интерес

Мосшуз: показ новых коллекций обуви вызывает интерес

25.01.2017 00:37

Модные обувь, сумки и аксессуары представлены на январской выставке Мосшуз. Здесь специалисты имеют возможность оценить новые коллекции, отобрать понравившиеся модели и сделать предзаказы. далее...
Модный старт-ап Clouty прославился благодаря удобной функции визуального поиска

Модный старт-ап Clouty прославился благодаря удобной функции визуального поиска

24.01.2017 15:05

Санкт-Петербургский старт-ап Clouty делает ставку на визуальный поиск далее...

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Лента новостей

Сотрудники двух цехов по производству спецодежды из Ярославской области останутся без работы

01.02.2017 07:18

Руководителей предприятий ОПК оденут в единую форму

01.02.2017 07:17

Ряд товаров, продаваемых в России компанией Zara, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза

01.02.2017 07:16

Минпромторг считает целесообразным больше проверять на соответствие стандартам качества товары легпрома

01.02.2017 07:16

По итогам 2016 года «Обувь России» назвали «Привлекательным работодателем»

01.02.2017 07:14

В рамках «Текстильлегпром» состоится мастер-класс Натальи Чиненовой, посвященный технологиям оптовых продаж

31.01.2017 23:11

На «Российской неделе текстильной и легкой промышленности» будет презентовано новое учебное пособие по нетканым материалам

31.01.2017 23:05

Sela открыла новый собственный магазин формата Kids в Москве

31.01.2017 22:49

Pick Point упростил подключение сервиса доставки для интернет-магазинов

31.01.2017 22:47

Ювелирно-часовой дом «Ника» обновил коллекцию часов Slimline 0102

31.01.2017 22:38

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