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Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Главные новости

Правительство вновь продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката

Правительство вновь продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката

26.01.2017 07:10

Правительство вновь продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката – теперь до 1 августа 2017 года. далее...

Серпуховское объединение «Пролетарий» пожаловалось президенту на энергетиков

Серпуховское объединение «Пролетарий» пожаловалось президенту на энергетиков

26.01.2017 07:09

Коллектив Серпуховского текстильно-швейного объединения «Пролетарий» направило Владимиру Путину и ряду чиновников открытое письмо с жалобой на действия «Мосэнергосбыта» и Московской объединенной электросетевой компании. далее...

Производство золота в РФ по итогам 2016 году упало на 7,8% в годовом сопоставлении

Производство золота в РФ по итогам 2016 году упало на 7,8% в годовом сопоставлении

26.01.2017 07:07

По данным Федеральной службы статистики (Росстат), объем производства необработанного золота в слитках в РФ по итогам 2016 году упал на 7,8% в годовом сопоставлении. далее...

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Ресторация

В ресторане «Казбек» появилось меню завтраков

В ресторане «Казбек» появилось меню завтраков

26.01.2017 11:11

Грузинский ресторан «Казбек» презентовал свое утреннее меню. далее...

Ресторан Spices презентовал свои кофейные новинки

Ресторан Spices презентовал свои кофейные новинки

26.01.2017 11:06

В барной карте недавно открывшегося ресторана Spices появились три новинки на основе кофе, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

Барную карту «Паб Ло Пикассо» дополнили новые согревающие чаи

Барную карту «Паб Ло Пикассо» дополнили новые согревающие чаи

26.01.2017 10:53

В середине зимы шеф-бармен «Паб Ло Пикассо» Иван Калинко ввел в барную карту три новых разновидности чая, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

Яна Маркова: Желание превратиться в модельера было моей страстью

26.01.2017 09:00

Дизайнер головных уборов Яна Маркова рассказала о процессе создания головного убора для нового клипа певицы Нюши, дебютной коллекции бренда YanaMarkova, своих планах и начале пути далее...

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

Видеоаналитика на примере решений для ритейла

19.01.2017 11:46

Рынку нужны решения для видеонаблюдения, а не просто продукты, говорят в Axis Communications. Это так – технологии не стоят на месте, а чтобы зарабатывать в непростых экономических условиях, приходится идти на различные ухищрения, причем как ритейлерам, т далее...

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

19.12.2016 11:28

В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...

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Анонсы

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

Выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» начнут работу 28 февраля 2017 в Волгограде

28.02.2017 23:31

С 28 февраля по 5 марта 2017 года в волгоградском «Экспоцентре» пройдут всероссийские выставки «Модный товар» и «Дача. Сад. Огород. Усадьба» далее...

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

Российская неделя текстильной и легкой промышленности пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года

20.02.2017 08:47

С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Ми далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Портмоне Ante Kovac: произведения искусства ручной работы.

Портмоне Ante Kovac: произведения искусства ручной работы.

17.01.2017 17:50

Ante Kovac - это не просто бренд. Это настоящая поэзия творчества, истинные ценности и настоящие произведения искусства. Приобретая портмоне этого бренда, вы делаете инвестицию в вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение и со временем буде далее...
Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

23.12.2016 23:48

В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

23.12.2016 17:29

В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...

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Лента новостей

Mandarina Duck презентовала специальную подборку ко Дню всех влюбленных

26.01.2017 10:22

Jimmy Choo анонсировал кампанию сезона весна-лето 2017

26.01.2017 10:06

В ТРЦ «Питерлэнд» откроется флагман Gloria Jeans

26.01.2017 10:02

Victoria’s Secret обновила коллекцию Very Sexy ко Дню святого Валентина

26.01.2017 09:51

Accessorize опубликовал лукбук новой весенне-летней коллекции

26.01.2017 09:44

Ставка первого купона по облигациям «Обуви России» БО-07 составила 13,8% годовых

26.01.2017 07:11

Правительство вновь продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката

26.01.2017 07:10

Серпуховское объединение «Пролетарий» пожаловалось президенту на энергетиков

26.01.2017 07:09

В рамках благотворительной акции «Участвуйте!» дети из неблагополучных семей получили 740 тыс. новогодних подарков

26.01.2017 07:08

Производство золота в РФ по итогам 2016 году упало на 7,8% в годовом сопоставлении

26.01.2017 07:07

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