Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей 19.12.2016 11:28 В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...