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16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Главные новости

Бизнес-инкубатор для легкой промышленности появится в самом центре Петербурга

Бизнес-инкубатор для легкой промышленности появится в самом центре Петербурга

09.01.2017 07:37

Как заявил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, помещение под кластер легкой промышленности площадью не менее чем 3 тыс. кв. м будет выделено в самом центре города. далее...

Компания «Колибри» открыла шесть швейных цехов в районах Башкирии

Компания «Колибри» открыла шесть швейных цехов в районах Башкирии

09.01.2017 07:34

В рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья и соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Башкирия и компании «Колибри» на сегодняшний день в регионе открыто шесть швейных цехов в Абзелиловском, Баймакском далее...

Оборот нелегально произведенной продукции в Ивановской области с 50% всего выпуска упал до 20-25%

Оборот нелегально произведенной продукции в Ивановской области с 50% всего выпуска упал до 20-25%

09.01.2017 07:32

По оценке губернатора Ивановской области Павла Конькова, оборот нелегально произведенной продукции в регионе с 50% всего выпуска упал до 20-25%. далее...

В Волгограде появился «Камышинский текстиль»

В Волгограде появился «Камышинский текстиль»

09.01.2017 07:31

Первый фирменный магазин «Камышинский текстиль» был открыт в Волгограде. В нем представлен широкий ассортимент товаров: от тканей до трикотажа. далее...

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Ресторация

В ресторане Christian проходит «похмельный марафон»

В ресторане Christian проходит «похмельный марафон»

09.01.2017 11:06

Каждый день, с 1 по 13 января, гостям ресторана Christian предлагают авторское похмельное меню от шеф-повара Кристиана Лоренцини, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

В Mercedes Bar готовят «лечебные» коктейли

В Mercedes Bar готовят «лечебные» коктейли

09.01.2017 10:56

Накануне новогодних каникул шеф-бармен Mercedes Bar Артем Аверин придумал три новых «похмельных» коктейля, сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

Chicken Run открывает «охоту на страусов»

Chicken Run открывает «охоту на страусов»

30.12.2016 16:33

Гурме-экспресс кафе Chicken Run с 1 января объявляет «охоту на страусов», сообщается в пресс-релизе заведения. далее...

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Статьи

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

Более 1,5 млрд рублей из бюджета РФ пойдет на поддержку и развитие производства товаров для детей

19.12.2016 11:28

В Конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для детства», который состоялся в Минпромторге РФ приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Для того, чтобы подвести итоги уходящего 2016 года и сформулировать задачи далее...

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

Ритейлеры, производители и государство: проблемы и пути решения

07.12.2016 08:37

На третьем Всероссийском форуме легкой промышленности продолжили тему взаимодействия онлайн- и оффлайн-ритейлеров с российскими производителями. За круглым столом собрались представители крупнейших интернет-магазинов, торговых сетей и руководители предпри далее...

Предприятия легпрома: бизнес и государство в поисках баланса

Предприятия легпрома: бизнес и государство в поисках баланса

01.12.2016 09:23

В Москве состоялся третий ежегодный Всероссийский форум легкой промышленности. Деловая программа форума началась с круглого стола «Поддержка и законодательное регулирование легкой промышленности: баланс интересов бизнеса и государства» далее...

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Анонсы

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm

18.03.2017 23:23

18 марта 2017 года в отеле The Ritz-Carlton, Moscow пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm далее...

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

Fashion Trade Show пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 марта 2017 года

01.03.2017 10:18

В 2017 году пройдет серия специализированных выставок текстиля, одежды и аксессуаров Fashion Trade Show, так с 1 по 3 марта выставка примет посетителей в Екатеринбурге далее...

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

Выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года

20.02.2017 00:21

II Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне 3 далее...

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Коллекции

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

Коллекция Виктории Андреяновой (осень-зима 2016/2017)

31.03.2016 15:15

Виктория Андреянова 24 марта представила коллекцию сезона осень-зима 2016/2017 в рамках Недели моды в Москве. далее...

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция Meherika торговой марки «Meherika Кафтан». Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 17:42

Состоялся байерский показ коллекции Meherika линии прет-а-порте женской одежды торговой марки «Meherika Кафтан», дизайнера Бхатии Кишора далее...

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

Коллекция «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» компании «Ортомода» и» студии универсального дизайна Галины Волковой. Фоторепортаж Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода»

23.02.2014 13:45

Состоялся байерский показ коллекции «Спортивная одежда для болельщиков Паралимпиады в Сочи 2014» линии прет-а-порте спортивной одежды компании «Ортомода», студии универсального дизайна Галины Волковой (дизайнеры Максим Долинин и Александра Степанищева) далее...

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Блоги

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

Top Secret презентовал коллекцию SS’17 на родине в Польше

23.12.2016 23:48

В конце ноября в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Отдельного внимания заслуживали эскизы коллекции, созданные известным иллюстратором Elena Ciupriny. далее...
В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

В Русском музее открылась масштабная выставка Айвазовского

23.12.2016 17:29

В Русском музее открылась выставка “Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения”. далее...
«Fashion New Year Awards 2017»

«Fashion New Year Awards 2017»

22.12.2016 23:53

20 декабря в отеле The Ritz-Carlton, Moscow грандиозно прошла самая модная елка страны с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards». Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым перс далее...

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Лента новостей

В Москве открылся Дом российской моды by Russian Fashion Roots

09.01.2017 10:34

Fresh Fashion Intensive Design School презентует программу интенсива «Дизайн и стилистика костюма»

09.01.2017 10:23

В Санкт-Петербурге стартовала выставка украшений Тины Хмельницкой

09.01.2017 10:08

Alexandra Kozlovskaya дебютирует на Harbin Fashion Week

09.01.2017 09:58

Бизнес-инкубатор для легкой промышленности появится в самом центре Петербурга

09.01.2017 07:37

Конец года «Детский мир» отмечает открытием 31 игровой комнаты

09.01.2017 07:36

Компания «Колибри» открыла шесть швейных цехов в районах Башкирии

09.01.2017 07:34

Оборот нелегально произведенной продукции в Ивановской области с 50% всего выпуска упал до 20-25%

09.01.2017 07:32

В Волгограде появился «Камышинский текстиль»

09.01.2017 07:31

Поздравляем с Новым годом!

31.12.2016 09:13

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