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«Альпари»: Сектор товаров класса люкс начинает себя чувствовать все уверенней

27.03.2017  07:12

Сектор производства и продажи товаров класса люкс, похоже, начинает себя чувствовать все уверенней, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Так, французский Hermes International отчитался о финансовых результатах работы за 2016 год, которые впечатляют. Чистая прибыль эмитента за отчетный период увеличилась на 13% в годовом сопоставлении и составила 1,1 млрд евро ($1,19 млрд). Операционная прибыль, в свою очередь, расширилась до 32,6% против 31,8% за 2015 финансовый год.

Компания неплохо продвигала свои товары на европейском рынке: рост продаж составил 8% г/г, конкретно внутри французского рынка продажи увеличились на 5%. Суммарный показатель продаж за 2016 год вырос на 7,5%, что составляет порядка 5,2 млрд евро.

Уверенное завершение 2016-го года позволяет компании продолжать работать в плане увеличения привлекательности для инвесторов: Hermes повысит выплаты по дивидендам на акции на 12%.

Стандартно считается, что сектор товаров высшего класса слабее всего растет в положительные периоды экономического развития, но так же слегка проседает в фазы кризиса. Положение Hermes выглядит довольно прочным и перспективным, полагает Анна Бодрова: у бренда многолетняя история и репутация, что сохраняет его клиентскую базу как минимум устойчивой.

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