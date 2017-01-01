Белорусское предприятие «Гродно Азот» увеличило выпуск химических нитей на 5%

17.11.2017 12:34

«Гродно Азот» увеличило за десять месяцев выпуск химических нитей на 5%, сообщает портал plastinfo

Предприятие «Гродно азот» увеличило выпуск товарной продукции в действующих ценах в январе-октябре 2017 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выпуск капролактама в октябре увеличился на 0,5% и составил 9365,1 т, с начала года— 91736,5 т (-1%). Выпуск волокон и химических нитей за 10 месяцев по сравнению с прошлым годом увеличился на 5% и составил 31899 т.

В январе-октябре 2017 г. компания снизила выпуск кордной ткани на1,3%, производство первичного полиамида за январь-октябрь 2017года снизилось на 1,7%. Объем выпуска прочих полиамидов за январь-октябрь 2017 года увеличился на 6,2% .

Открытое акционерное общество «Гродно Азот» создано в 1963 году и на данный момент является одним из ведущих предприятий Белоруссии по выпуску химического волокна.