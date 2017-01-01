«Борисоглебский трикотаж» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

14.11.2017 07:18

В правительстве Воронежской области состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В 2017 году решением совета организаторов программы звание лауреатов конкурса «100 лучших товаров России» и право использовать золотой логотип конкурса присуждено 11 видам продукции и услуг. В их число вошел «Борисоглебский трикотаж», говорится в сообщении администрации региона.

В 2017 году на региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» было заявлено 86 видов продукции от 49 предприятий области. На федеральный этап решением региональной комиссии по качеству было выдвинуто 23 предприятия, которые представили на конкурс 33 вида продукции и услуг.

Продукция и услуги, участвующие в федеральном этапе конкурса, считаются победителями конкурса, награждаются дипломами лауреатов или дипломантов. Товаропроизводители, чьи товары стали лауреатами и/или дипломантами конкурса, имеют право использовать логотип программы «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке конкурсной продукции в течение двух лет.