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Объем производства легпрома в Московской области в июне вырос более чем в два раза по сравнению с маем 2017 года
08.08.2017 07:10
Как сообщает информационный центр правительства Москвы, в течение первого месяца лета рост производства наблюдался в большинстве отраслей московской обрабатывающей промышленности. В числе наиболее динамичных секторов – легпром.
Так, по данным статистического ведомства Мосгорстат, по итогам июня индекс промышленного производства в легпроме составил и 108%, что более чем в два раза превышает майский показатель.
В целом по сравнению с маем текущего года в июне индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях московской экономики увеличился на 26,5%. Всего за месяц индекс промпроизводства в целом в Москве вырос на 24%.
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