08.08.2017 07:10

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, в течение первого месяца лета рост производства наблюдался в большинстве отраслей московской обрабатывающей промышленности. В числе наиболее динамичных секторов – легпром.

Так, по данным статистического ведомства Мосгорстат, по итогам июня индекс промышленного производства в легпроме составил и 108%, что более чем в два раза превышает майский показатель.





В целом по сравнению с маем текущего года в июне индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях московской экономики увеличился на 26,5%. Всего за месяц индекс промпроизводства в целом в Москве вырос на 24%.