17.01.2017 07:30

Башкирская компания «Уфимский трикотаж» вошла в число членов Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, говорится в сообщении отраслевой организации. Соответствующее решение приняло правление Союзлегпрома.

«Уфимский трикотаж» – одно из ведущих предприятий легкой промышленности в России, специализирующееся на выпуске изделий верхнего трикотажа. Компания выпускает свою продукцию под известной торговой маркой TRICARDO.

На фабрике работает около 400 человек, преимущественно женщины с многолетним стажем успешной работы.

На фабрике действует комплексная система управления качеством продукции. Испытательная лаборатория аккредитована по стандартам России на техническую компетентность входного контроля сырья, контроля качества полуфабрикатов, в процессе производства, качества готовой продукции, рационального использования сырья. На предприятии используется оборудование современных модификаций - 26 единиц плосковязальных машин из семейства STOLL производства Германии 8-го, 10-го и 14-го класса.

Фабрика также оборудована универсальными машинами типа Джуки, Типикал, машинами цепного стежка, Ямаха, и Брадерс. Изделия трикотажной фабрики можно встретить не только в городах и районах Республики Башкортостан, но и в центральной части России, районах Крайнего Севера, Урала. Фабрика является постоянным участником ярмарок, выставок всех уровней не только Башкортостана, а также в Москве и других регионах.