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В России появится система добровольной сертификации продукции
14.12.2016 07:17
Росстандарт предложил создать добровольную национальную систему сертификации (НСС), сообщает Союзлегпром. Первые пилотные проекты национальной системы сертификации в 2017 году будут осуществлены в сфере легкой промышленности.
Новая система, которую планируется развивать совместно с Роскачеством и отраслевыми союзами, может получить бюджетную поддержку лабораторий, отметили в Минпромторге.
Товары в системе добровольной сертификации на соответствие национальным стандартам будут проверять по заявкам производителей, после чего они будут получать существующий знак Ростеста. Знак будет выдаваться при условии реального проведения испытаний продукции в лабораториях, отобранных Росстандартом.
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