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В России появится система добровольной сертификации продукции

14.12.2016  07:17

Росстандарт предложил создать добровольную национальную систему сертификации (НСС), сообщает Союзлегпром. Первые пилотные проекты национальной системы сертификации в 2017 году будут осуществлены в сфере легкой промышленности.

Новая система, которую планируется развивать совместно с Роскачеством и отраслевыми союзами, может получить бюджетную поддержку лабораторий, отметили в Минпромторге.

Товары в системе добровольной сертификации на соответствие национальным стандартам будут проверять по заявкам производителей, после чего они будут получать существующий знак Ростеста. Знак будет выдаваться при условии реального проведения испытаний продукции в лабораториях, отобранных Росстандартом. 

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