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В Волгограде пройдут две текстильные выставки-ярмарки «Лазоревый цветок»

31.10.2017  10:45

Выставка «Лазоревый цветок – Новогодняя» будет проходить с 30 ноября по 3 декабря, а выставка «Лазоревый цветок – Рождественская» - с 20 по 24 декабря, сообщают организаторы.

Площадка проведения мероприятий – Волгоградский Дворец Спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65).

Традиционно в рамках выставки будут работать следующие салоны:

  • Детский салон;
  • Меховой салон;
  • Салон «Одежда. Трикотаж»;
  • Салон белья;
  • Салон «Обувь. Головные уборы»;
  • Салон «Галантерея»;
  • Салон «Косметика»;
  • Ювелирный салон;
  • Салон «Свадебная одежда и аксессуары»
  • Салон «Текстиль домашний»;
  • Салон «Спортивная одежда и экипировка для отдыха»;
  • Салон рукоделия и изделий ручной работы;
  • Салон «Дизайнерская одежда»;
  • Салон «Новогодний»: подарки и сувениры, украшения праздника, деликатесы и продукты на праздничный стол, бальные и праздничные наряды, карнавальные костюмы.

Организаторами выставки выступают волгоградский выставочный центр «Регион» и Администрация Волгоградской области.



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