Выставка «Лазоревый цветок – Новогодняя» будет проходить с 30 ноября по 3 декабря, а выставка «Лазоревый цветок – Рождественская» - с 20 по 24 декабря, сообщают организаторы.

Площадка проведения мероприятий – Волгоградский Дворец Спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65).



Традиционно в рамках выставки будут работать следующие салоны:

Детский салон;

Меховой салон;

Салон «Одежда. Трикотаж»;

Салон белья;

Салон «Обувь. Головные уборы»;

Салон «Галантерея»;

Салон «Косметика»;

Ювелирный салон;

Салон «Свадебная одежда и аксессуары»

Салон «Текстиль домашний»;

Салон «Спортивная одежда и экипировка для отдыха»;

Салон рукоделия и изделий ручной работы;

Салон «Дизайнерская одежда»;

Салон «Новогодний»: подарки и сувениры, украшения праздника, деликатесы и продукты на праздничный стол, бальные и праздничные наряды, карнавальные костюмы.

Организаторами выставки выступают волгоградский выставочный центр «Регион» и Администрация Волгоградской области.





