|
|
В Волгограде пройдут две текстильные выставки-ярмарки «Лазоревый цветок»
31.10.2017 10:45
Выставка «Лазоревый цветок – Новогодняя» будет проходить с 30 ноября по 3 декабря, а выставка «Лазоревый цветок – Рождественская» - с 20 по 24 декабря, сообщают организаторы.
Площадка проведения мероприятий –
Волгоградский Дворец Спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65).
Организаторами выставки выступают волгоградский выставочный центр «Регион» и Администрация Волгоградской области.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте