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120 компаний из 17 стран принимают участие в выставке «Инлегмаш-2017»
21.02.2017 22:20
17-я международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017» стартовала 20 февраля в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.
В церемонии открытия выставки «Инлегмаш-2017» и «Российской недели легкой промышленности» приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, представители федеральных и региональных органов власти, руководители компаний отрасли, СМИ.
«Инлегмаш» – единственная выставка отрасли, на которой можно увидеть и протестировать оборудование для всех этапов текстильного производства: от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции.
120 компаний из 17 стран продемонстрируют новинки своего ассортимента, свежие разработки и решения для текстильной и швейной промышленности, производства технического текстиля и нетканых материалов. С ними можно познакомиться в 18 тематических разделах.
В этом году впервые в истории выставки на ней представлены национальные экспозиции производителей текстильного оборудования из Индии и Южной Кореи.
Крупнейшее мероприятие по легкой промышленности «Инлегмаш-2017» проходит в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», объединяющей 5 ведущих отраслевых мероприятий, каждое из которых можно посетить по входному билету выставки «Инлегмаш».
Фотография предоставлена организаторами.
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