Бренд Levi’s®
опубликовал лукбук новогодней коллекции Holiday
2016, сообщает компания.
Можно выделить несколько ключевых моделей из мужской и женской коллекций Holiday 2016:
- Классическая модель джинсовой куртки, которая появилась
еще в 1962 году, Classic Trucker Jacket.
- Внешне повторяя
дизайн классической куртки Trucker, Levi’s®
DownTrucker дополнена мягкой, утепленной подкладкой. Она придумана для
холодной погоды. В качестве альтернативы
стоит обратить внимание на куртку Levi’s®
SherpaTrucker, так же хорошо сохраняющую
тепло зимой.
- Специально для зимнего сезона легендарная модель 501® стала
более эластичной. «Когда вы возьмете их в руки, вы не почувствуете разницы в качестве
материала, вы просто увидите пару 501®. Для нас это важно: мы хотели сделать
так, чтобы использование новых технологий было незаметно. Но как только вы примерите их, разница станет
очевидной. Она совсем незначительная, но она есть», — сказал Джонатан Ченг,
руководитель отдела дизайна Levi's®.
- Одновременно
бунтарской и комфортной моделью являются обновленные 505™C. Классическая версия 505™ была на пике популярности
в Нью-Йорке 70-х годов.
Напомним,
бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня
марка представлена в 110 странах мира.
Фотографии предоставлены
компанией.