Новости
НачалоНовостиLevi’s® представил коллекцию Holiday 2016
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru

Levi’s® представил коллекцию Holiday 2016

13.12.2016  14:48

Бренд Levi’s® опубликовал лукбук новогодней коллекции Holiday 2016, сообщает компания.

Можно выделить несколько ключевых моделей из мужской и женской коллекций Holiday 2016:

  • Классическая модель джинсовой куртки, которая появилась еще в 1962 году, Classic Trucker Jacket.
  • Внешне повторяя дизайн классической куртки Trucker, Levi’s® DownTrucker дополнена мягкой, утепленной подкладкой. Она придумана для холодной погоды. В качестве альтернативы стоит обратить внимание на куртку Levi’s® SherpaTrucker, так же хорошо сохраняющую тепло зимой.
  • Специально для зимнего сезона легендарная модель 501® стала более эластичной. «Когда вы возьмете их в руки, вы не почувствуете разницы в качестве материала, вы просто увидите пару 501®. Для нас это важно: мы хотели сделать так, чтобы использование новых технологий было незаметно. Но как только вы примерите их, разница станет очевидной. Она совсем незначительная, но она есть», — сказал Джонатан Ченг, руководитель отдела дизайна Levi's®.
  • Одновременно бунтарской и комфортной моделью являются обновленные 505™C. Классическая версия 505™ была на пике популярности в Нью-Йорке 70-х годов.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 143
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте