Бренд Levi’s® опубликовал лукбук новогодней коллекции Holiday 2016, сообщает компания.

Можно выделить несколько ключевых моделей из мужской и женской коллекций Holiday 2016:

Классическая модель джинсовой куртки, которая появилась еще в 1962 году, Classic Trucker Jacket.

Внешне повторяя дизайн классической куртки Trucker, Levi’s® DownTrucker дополнена мягкой, утепленной подкладкой. Она придумана для холодной погоды. В качестве альтернативы стоит обратить внимание на куртку Levi’s® SherpaTrucker, так же хорошо сохраняющую тепло зимой.

Специально для зимнего сезона легендарная модель 501® стала более эластичной. «Когда вы возьмете их в руки, вы не почувствуете разницы в качестве материала, вы просто увидите пару 501®. Для нас это важно: мы хотели сделать так, чтобы использование новых технологий было незаметно. Но как только вы примерите их, разница станет очевидной. Она совсем незначительная, но она есть», — сказал Джонатан Ченг, руководитель отдела дизайна Levi's®.

Одновременно бунтарской и комфортной моделью являются обновленные 505™C. Классическая версия 505™ была на пике популярности в Нью-Йорке 70-х годов.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.