Эскизный тур конкурса молодых дизайнеров New Names BFW, партнером которого снова выступает компания Mark Formelle, состоится 11 февраля в свободном пространстве «Кто такой Джон Голт?», сообщает пресс-центр BFW.

На эскизном туре конкурса New Names BFW by Mark Formelle претендентам на участие необходимо предоставить эскизы коллекций, состоящих из пяти моделей, рассказать о своем источнике вдохновения, а также продемонстрировать знания в области моделирования одежды, описав каждую модель с точки зрения ее изготовления. Дизайнерам, которые будут отобраны для участия в конкурсе, предстоит выбрать ткани базовой палитры и создать из них свои финальные коллекции.

Победители New Names BFW by Mark Formelle будут выбраны компетентным жюри в двух номинациях — лучшая мужская и женская коллекции. Главным призом для победителя является возможность трудоустройства в компанию Mark Formelle, где авторы коллекций смогут перенять опыт работы у ведущих специалистов отрасли, предложить свои идеи и наработки. Также состоится онлайн-гоосование, где интернет-аудитория сможет проголосовать за понравившуюся коллекцию и отдать свой голос фавориту конкурса.

Модели одежды, разработанные победителями конкурса New Names BFW, будут запущены в производство и поступят в продажу в сеть магазинов Mark Formelle по всей Белоруссии. Также победитель сможет продемонстрировать совместную с предприятием коллекцию на Belarus Fashion Week.

За всю историю существования конкурс New Names BFW дал старт карьере многих белорусских дизайнеров, среди которых Таня Тур, Жук Александра, Анна Янчилина, Наталья Кострома-Андреюк, Валентина Неборская, Юлия Александрова.

Фотография предоставлена пресс-центром BFW.