14.12.2016 12:34

Акционерная компания «Алроса» показала результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в ноябре 2016 года, говорится в пресс-релизе организации.

Итак, «Алроса» реализовала алмазы на 245,6 млн долларов, а бриллиантов было продано на 9,6 млн долларов.

«На рыночную активность в конце года повлияла денежная реформа, проведенная в ноябре в Индии. Одним из ее эффектов стало временное снижение активности мелких и средних компаний алмазогранильного сектора Индии, что, в свою очередь, затронуло наиболее дешевый, мелкоразмерный сегмент сырья. В остальных сегментах активность по-прежнему высока», — рассказал вице-президент «Алроса» Юрий Окоемов.

Стоит отметить, что общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции по итогам месяца составил 255,2 млн долларов, что на 63% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

АК «Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа «Алроса» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.