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В новосибирской «Ауре» открылся магазин бренда Natura Siberica

14.12.2016  16:30

Новый салон органической косметики Natura Siberica расположился на первом этаже ТРЦ «Аура», сообщается в пресс-релизе компании.

В магазине Natura Siberica в ТРЦ «Аура» представлен широкий ассортимент продуктов для мужчин и женщин — для кожи лица, тела и волос, а также линейка органической косметики для детей, без парабенов, силиконов или синтетических красителей.

Natura Siberica использует для создания своих продуктов натуральные компоненты и полезные свойства сибирских трав, растений и ягод, которые собираются вручную в заповедной зоне в Хакасии.

Фотография предоставлена компанией.

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