Новости
НачалоНовостиНа конгрессе Индустрии детских товаров встретятся 500 представителей отрасли
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

На конгрессе Индустрии детских товаров встретятся 500 представителей отрасли

14.12.2016  16:57

Всероссийский конгресс Индустрии детских товаров соберет более 500 производителей, сообщает пресс-служба ИДТ.

Всероссийский конгресс Индустрии детских товаров пройдет в Минпромторге России завтра, 15 декабря. Это итоговое мероприятие года в отрасли. Участие в событии примут более 500 производителей детских товаров.

В программе конгресса ИДТ — 2016 заявлено обсуждение стратегических вопросов развития индустрии детских товаров, проблем отечественных производителей, возможностей для инновационного роста, повышения конкурентоспособности и др. Также будут подведены итоги реализации стратегии развития ИДТ за 2016 год.

В конгрессе примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти, ведущие производители товаров для детства, торговые сети, отраслевые ассоциации. В прошлом году мероприятие посетили около трехсот представителей индустрии.

В рамках конгресса ИДТ состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса-рейтинга «Сделано для детства».

Просмотров: 63
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте