14.12.2016 16:57

Всероссийский конгресс Индустрии детских товаров соберет более 500 производителей, сообщает пресс-служба ИДТ.

Всероссийский конгресс Индустрии детских товаров пройдет в Минпромторге России завтра, 15 декабря. Это итоговое мероприятие года в отрасли. Участие в событии примут более 500 производителей детских товаров.

В программе конгресса ИДТ — 2016 заявлено обсуждение стратегических вопросов развития индустрии детских товаров, проблем отечественных производителей, возможностей для инновационного роста, повышения конкурентоспособности и др. Также будут подведены итоги реализации стратегии развития ИДТ за 2016 год.

В конгрессе примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти, ведущие производители товаров для детства, торговые сети, отраслевые ассоциации. В прошлом году мероприятие посетили около трехсот представителей индустрии.

В рамках конгресса ИДТ состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса-рейтинга «Сделано для детства».