15.12.2016 07:12

Замглавы правительства Ивановской области Светлана Давлетова посетила предприятие, выпускающее инновационные ткани технического назначения «Фабитекс» в Иваново.

Светлана Давлетова посетила ткацкое производство, участок цветной печати, оборудование по проведению водных отделок текстиля и нанесению на полотна пленочных и дискретных полимерных покрытий, ознакомилась с работой испытательной лаборатории.





Чиновница обсудила с руководителем НПФ «Фабитекс» Александром Журко вопросы предоставления государственной поддержки, сотрудничества с Фондом развития промышленности, а также возможность взаимодействия с Инжиниринговым центром текстильной и легкой промышленности.





«Фабитекс» специализируется на разработке и производстве огнестойких, термостойких, химзащитных, водонепроницаемых, морозоустойчивых и других видов защитных материалов. Основными заказчиками ивановской продукции являются МВД, МЧС, Министерство обороны РФ. Компания выпускает индивидуальные защитные комплексы, предметы армейского снаряжения и экипировки, палатки.





НПФ «Фабитекс» имеет полный цикл производства — от подготовки пряжи и ткачества до цветной печати и нанесения полимерных покрытий, что минимизирует сырьевую зависимость и повышает стабильность производства. По итогам девяти месяцев 2016 года на НПФ «Фабитекс» выпущено 4,8 млн кв. м суровых тканей и более 4 млн кв. м отделанных тканей и материалов с полимерными покрытиями. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году составил более 280 млн рублей, за девять месяцев 2016 года — более 255 млн рублей.





За 6,5 лет компания инвестировала в основные средства более 40 млн рублей, сейчас предприятием ведется строительство газовой котельной, проектная стоимость которой составляет 20 млн рублей.



