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Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию белья Dream Angels Wicked

16.12.2016  17:36

При создании коллекции Dream Angels Wicked дизайнеры Victoria’s Secret вдохновлялись «таинственной атмосферой ночи», сообщается в пресс-релизе компании.

Новая коллекция Dream Angels Wicked — это боди, бюстгальтеры и трусики, представленные в насыщенной цветовой палитре: глубокие оттенки фиолетового, синего и серебряного. Главная «изюминка» коллекции — мерцающее металлизированное кружево.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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