Новые магазины сети «Детский мир» открылись в Ростове-на-Дону, Орле, Тюмени и Старой Купавне, сообщается в пресс-релизе компании.

В Ростове-на-Дону магазин открылся в ТЦ «Западный» (Коммунистический пр., 32). Торговая площадь — 1150 кв. м. Магазин стал пятым торговым объектом сети в городе.

В Орле — в ТЦ «ЦУМ» (пл. Мира, 1). Торговая площадь — 1050 кв. м. Магазин стал третьим торговым объектом сети в городе.

В Тюмени — в ТЦ City Mall (ул. Тимофея Чаркова, 60). Торговая площадь — 1100 кв. м. Магазин стал четвертым торговым объектом сети в городе.

В Старой Купавне (Московская обл., Ногинский р-н) — в ТЦ «Шоколад» (ул. Кирова, 19). Торговая площадь – 900 кв. м. Магазин стал первым торговым объектом сети в городе и 135-м в московском регионе.

Таким образом, на сегодняшний день сеть «Детский мир» насчитывает 453 супер- и гипермаркета в 172 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети — 566 тыс. кв. м.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами. В настоящее время группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC — Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 453 форматных супер- и гипермаркетов в 172 городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 44 магазина. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» — 566 тыс. кв. м, ELC — 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. Управляющая компания группы — ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».