19.12.2016 11:36

О перспективах сотрудничества отечественных предприятий легпрома и образовательных учреждений на Конгрессе индустрии детских товаров рассказал заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов.

На сегодняшний день министерство ведет активную работу по внедрению новых стандартов в сферу образования. Эта работа напрямую связана с обеспечением вузов, колледжей и школ новым оборудованием самого широкого спектра. Вениамин Каганов отметил, что министерство не может обязать учебные заведения закупать какие-то определенные материалы, мебель или развивающие игры, однако новые стандарты требуют от местных органов власти и руководства школ и вузов проявления собственной инициативы в этом направлении: «Минобрнауки вырабатывает политику в сфере требований. А приобретателями являются вузы, колледжи, школы. Поэтому мы пошли по пути демонстрации лучших практик. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы среди товаров, особенно тех, которые направлены на развитие, было больше отечественных. Но всегда должны побеждать на этом рынке те, кто делает качественное и разумное по цене».

Вениамин Каганов рассказал о том, что для развития коммуникаций между сферой образования и производителями была выбрана партнерская организация — Фонд технологической поддержки образования, созданный малыми и средними предприятиями. Такие организации, а также участие производителей в самых разных выставках и форумах, организуемых Минобром, по мнению замминистра, косвенно приведет к улучшению системы образования.

Отдельно господин Каганов остановился на спортивном воспитании подрастающего поколения: «Время от времени у нас возникают инициативы, которые приобретают массовый характер. Например, самбо в школах. Это не только спорт, но и система воспитания». На сегодняшний день, по словам Вениамина Каганова, из 46 тысяч российских школ в программу вошла тысяча, проект находится в начальной стадии. Но уже сейчас понятно, что он может быть интересен производителям одежды — специальной спортивной формы, которая с развитием секций в школах станет весьма востребованным товаром.

«Таких проектов довольно много. Когда возникает какой-то воспитательный или образовательный проект — это повод для сообщества подумать о том, каким образом вписаться в него, чтобы обеспечить в том числе и соответствующим оборудованием, играми, одеждой и так далее, — отметил он. — ГТО, самбо, студенческий спорт набирают обороты, есть повод для разработки удобных, разноплановых решений на любой карман, чтобы люди могли выбрать. В конце концов, мы способны сформировать собственную моду на какие-то вещи и двигать ее не только в нашей стране, но и за рубеж, от этого выиграют все».