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«Павловопосадская платочная мануфактура» открыла четыре новых магазина
20.12.2016 01:08
В канун нового года «Павловопосадская платочная мануфактура» расширяет сеть фирменных магазинов, сообщает пресс-служба компании.
Четыре торговых точки «Павловопосадской платочной мануфактуры» начали работу в преддверии нового года. Представители компании объяснили расширение повышенным спросом на платки, производимые организацией.
Новые магазины появились в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Калуге.
Адреса фирменных салонов «Павловопосадской платочной мануфактуры»:
- Москва, ул. Профсоюзная, д. 12, ТЦ «Олиан», второй этаж, пав.17;
- Санкт-Петеррбург, Невский пр-т, д. 54, вход через магазин «Евросеть»;
- Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 4, корп. 3, ТЦ «Ладья», третий этаж;
- Калуга, ул. Театральная, д. 4а, ТЦ «Гермес», первый этаж.
«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.
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