20.12.2016 08:48

В Министерстве промышленности и торговли состоялся Конгресс индустрии детских товаров. Собравшиеся — производители, представители профессиональных ассоциаций и органов власти — обсудили итоги года и перспективы. О работе с отечественными поставщиками продукции для детей рассказал заместитель генерального директора по стратегии и аналитике группы компаний «Детский мир» Алексей Воскобойник.

Представитель одного из крупнейших российских ритейлеров отметил, что на сегодняшний день в составе сети «Детский мир» находится 500 магазинов в 160 городах России. «Исторически всегда считалось, что попасть в крупную сеть и стать поставщиком «Детского мира» очень сложно. Прежде всего, это масштаб. Нам нужен поставщик, который сможет поставлять продукцию на всю нашу сеть, это определенный объем, который является существенным ограничением. Но, в то же время, количество российских поставщиков, с которыми мы работаем, увеличивается каждый год», — отметил Воскобойник.

По его словам, традиционно в сеть поставляют товары легкой промышленности, сделанные в России, — прежде всего, детскую одежду и обувь. И количество отечественных производителей, представленных в магазинах «Детского мира», растет. Если в 2015 году ритейлер закупал продукцию у 30 российских предприятий на четыре млрд руб. в год, то в 2016 у «Детского мира» количество поставщиков из России увеличилось до 40, а сумма закупки выросла до шести млрд руб. в год.

Суммарная доля товаров, которые произведены в России и представлены на полках «Детского мира», по словам Алексея Воскобойника, сегодня составляет около 25% всего ассортимента.

Активно развивается в сети «Детский мир» и электронная торговля. Набирает обороты проект «Инстор пикап» — когда заказ можно сделать на сайте и забрать в одном из офлайн-магазинов. «Одна из проблем, с которыми сталкивается e-commerce в России — это широкая география и отсутствие качественных систем доставок, логистика. Быть уверенным, что вы сможете доставить заказ через день-два из Москвы в Новосибирск или Красноярск достаточно сложно. Поэтому в России преимущество развития интернет-канала у тех, у кого есть офлайн-присутствие. И «Детский мир» этим воспользовался, — отметил Воскобойник. — Мы запустили онлайн-магазин в 2011 году, он рос примерно на 100% в год, а благодаря внедрению ERP-системы, в 2013 году мы начали расти в три раза. Во многом это благодаря «Инстор-пикапу». Эта функция сейчас очень популярна, особенно в регионах. 50% заказов, которые делаются у нас на сайте, забираются с помощью функции «Инстор-пикап».

«Детский мир» планирует расширять географию точек выдачи онлайн-заказов. По словам Алексея Воскобойника, в следующем году товары будут доставляться во все города России, а не только в те, где работают офлайн-магазины.