Открытие комплекса Artplay состоится 23 декабря в в районе Малой Охты, сообщается в пресс-релизе организации.

Управляющей компанией комплекса станет московская команда центра дизайна Artplay, которая в 2003 году создала первый в Москве арт-кластер. Открытие комплекса будет приурочено к запуску масштабной мультимедийной выставки, созданной компанией Artplay Media совместно с корпорацией «Роскосмос».

Петербургский Artplay расположится на правом берегу Невы в районе Малой Охты. Будущий арт-кластер занимает целый квартал площадью более 100 000 кв. м. Первая очередь проекта — мультимедийная выставка (которая займет порядка 1200 кв. м) и выставочно-презентационное пространство — зал общей площадью более 3000 кв. м и высотой потолков 18 метров. Планируется, что на этой площади будут проходить дизайн-маркеты, фестивали еды, концерты, бизнес-форумы, спортивные мероприятия. В это же время запустится первая линейка помещений в постоянную аренду (около 10 000 кв. м), где будут размещаться офисы, креативные мастерские и шоу-румы.

Петербургский Artplay будет состоять из пяти взаимосвязанных зон:

1. Многофункциональный мультимедийный выставочный центр — стартует петербургский арт-кластер с открытия масштабной мультимедийной выставки «Космос. Love», созданной компанией Artplay Media совместно с корпорацией «Роскосмос». Проект посвящен всем, кто вдохновлялся бесконечностью вселенной. В его основе история развития представлений человека о вселенной от утопической идеи переселения человечества на Марс до современных технологий освоения космоса.

2. Хобби-центр — объединит на своей территории самые востребованные на сегодня виды творчества и самообразования — от школы танцев до граффити, от флористики до компьютерной графики.

3. Кластер творческих индустрий — будет создан по аналогии с московским центром дизайна Artplay, где под одной крышей собрались представители всех отраслей, связанных с архитектурой и дизайном — от архитектурных бюро до шоу-румов с отделочными материалами и необычными предметами интерьера. Там же найдется место художественным мастерским и модным галереям, книжным магазинам и лавкам hand-made товаров.

4. Отель — по замыслу создателей арт-кластера, растущая бизнес- и творческая активность в районе Малой Охты (недавно в этом же районе открылись «Охта Молл» и «Охта Lab») расширит зону туристического интереса города.

5. Рекреационная зона — у жителей и гостей Петербурга появится дополнительная возможность для прогулок и комфортного отдыха возле реки. Также на набережной возле Artplay появится причал для экскурсионных и прогулочных катеров. Урбанистами и ландшафтными дизайнерами продуман проект озеленения прилегающей территории. Планируется, что в дальнейшем в рекреационной зоне Artplay под открытым небом будут проводится фестивали, вернисажи и концерты.

Фотографии предоставлены пресс-службой проекта Artplay.