Группа компаний «Детский мир» сообщает о расширении розничной сети в России и Казахстане.

Новый «Детский мир» распахнул свои двери в Астане в торговом центре «Астана Молл» (пр. Тауелсиздик, 34). Торговая площадь супермаркета — 1200 кв. м.

«Детский мир» продолжает наращивать сеть не только в России, но и в Казахстане. В 2016 году было открыто пять магазинов в республике. Дебютные супермаркеты появились в Актобе, Костанае, Уральске. Кроме того, в этом году компания расширила сеть в Астане и Алма-ате», — рассказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Новый магазин Компании в ТЦ «Астана Молл» стал 12-м торговым объектом сети в Казахстане и третьим в Астане. Супермаркеты сети «Детский мир» также открыты в шести городах республики.

Еще один супермаркет распахнул свои двери для покупателей в Москве в торговом центре «Косино Парк» (ул. Святоозерская, 5). Торговая площадь магазина составляет 1100 кв. м. Магазин стал 136-м торговом объектом сети в московском регионе.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами. В настоящее время группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC — Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 458 форматных супер- и гипермаркетов в 173 городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 44 магазина. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» — 572 тыс. кв. м, ELC — 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. Управляющая компания группы — ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».