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Бренд Malo презентовал женскую коллекцию сезона весна-лето 2017

22.12.2016  22:32

Вдохновением для создания новой коллекции Malo послужила «сама женщина — утонченная, современная и грациозная», сообщается в пресс-релизе компании.

Основной акцент в коллекции сделан на женственных деталях: воланах, накладных карманах и поясах-лентах.

Материалы коллекции — кашемир, шелк, мериносовая шерсть и хлопок. Инновационные технологии Malo нашли свое воплощение в стежках, обработке швов и петель, тонком исполнении двойной ткани и плиссе.

Укороченные пальто, объемные кардиганы и кейпы в сочетании с замшевыми брюками на кулиске, свободными юбками и платьями мягких натуральных оттенков пудры, экрю, свинцового льда, а также более насыщенных небесных тонов и темной лазури — для создания весеннего образа.

Модели летнего сезона отличаются легкостью и эфемерностью: платья в пол и блузы из тонкого льна с добавлением прозрачного газа, шелковые брюки, casual-бомберы и юбки из хлопка с традиционным символом Malo двойной литерой «ZZ».

Malo — итальянский бренд мужской, женской и детской одежды из кашемира и трикотажа, а также обуви, сумок, аксессуаров и украшений, основанный в 1972 году.

Фотографии предоставлены компанией.

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