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Springfield опубликовал новогоднюю подборку из актуальной коллекции

26.12.2016  12:45

Бренд Springfield представил подборку женских и мужских новогодних подарков из коллекции сезона зима 2016/17, сообщает компания.

Бренд Springfield насчитывает 855 магазинов (из них 642 собственных магазина и 243 магазина франчайзинговых партнеров) в 62 странах и принадлежит Cortefiel Group, лидирующей fashion-компании, которая включает более 1855 магазинов в более чем 68 странах мира, и представляет четыре собственных бренда: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield и Women’secret.

Фотографии предоставлены компанией.

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