Британский бренд L.K. Bennett, вышедший в этом году на российский рынок, провел свою первую имиджевую съемку в Москве, сообщается в пресс-релизе компании.

Концепция бренда у себя на родине — это «воплощение классических канонов британского стиля, олицетворение благородства и утонченности». Герцогиня Кейт Мидлтон часто выбирает одежду и аксессуары L.K. Bennett для выходов на официальные приемы и светские рауты. В России позиционирование бренда тесно перекликается с искусством, в особенности с балетом. Первыми героинями этой истории стали солистки Большого театра Анна Окунева и Янина Париенко.

Символично проведение съемки в культовых исторических местах Москвы: в отеле «Метрополь», по праву считающимся одним из самых ярких историко-архитектурных памятников модерна в столице, а также на станциях московского метро, одного из самых красивых в мире, являющегося визитной карточки России. Для первой съемки была выбрана станция метро Маяковская.

Компания L.K. Bennett была основана в Лондоне в 1990 году и сначала специализировалась на производстве обуви. Восемь лет спустя была выпущена первая линия одежды и марка зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих домов моды Великобритании. Бренд представлен во флагманских магазинах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и более чем в 130 бутиках по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.