26.12.2016 16:41

Калининградский янтарный комбинат заключил контракт с Китайской Народной Республикой на прямой экспорт янтаря до декабря 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.

Целью данного соглашения является развитие деятельности комбината, создание янтарного кластера по переработке янтаря в Калининградской области и включение комбината в систему международного оборота янтаря. Подписанный контракт является первым экспортным контрактом Калининградского янтарного комбината.

Также китайская компания должна создать свое дочернее предприятие для переработки закупаемого сырья в Калининградской области на предоставляемых Янтарным комбинатом производственных площадях.

В соответствии с прогнозом, объем янтарного сырья на экспорт, с учетом переработки в Калининградской области, составит около 22% от ежегодного производственного объема. Поставки планируются раз в квартал. Контрактная цена янтаря в каждой партии поставки определяется на основе расчета средних цен за прошедший квартал на бирже или на аукционах, на которых Янтарный комбинат осуществляет организованные торги. Все поставки осуществляются только на условиях полной предоплаты. Выручка Янтарного комбината на условиях предоплаты должна составить около десяти млрд рублей.

Калининградский янтарный комбинат основан в 1947 году. Это единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря. По оценкам специалистов, на территории Калининградской области сосредоточено более 90% мировых запасов данного камня. Объем добычи предприятия достигает 250–350 тонн в год, что составляет 65% мирового рынка. Комбинат также имеет лицензию на разработку крупнейшего в Евразии Малышевского месторождения изумрудов.