10.01.2017 22:05

Вчера в Санкт-Петербурге завершил свою работу последний российский магазин финской марки Finlayson, специализирующийся на домашнем текстиле, пишет «Деловой Петербург».

В ТК «Невский центр» вчера, 9 января, завершил работу последний магазин финской марки Finlayson в России. Ранее в нашей стране работали 5 фирменных точек продаж бренда – один в Москве и еще четыре - в северной столице. Они реализовывали домашний текстиль, в том числе, постельное белье и полотенца с изображением муми-троллей.

Финская компания Finlayson работает в России с 2004 года. На 2014-2016 было запланировано расширение торговой сети марки, однако, вместо этого ей пришлось полностью отказаться от фирменных магазинов.