11.01.2017 09:52

Из 50 брендов, которые примут участие в выставке-презентации спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения сезона осень-зима 2017/18 Sport Casual Moscow, - треть производится в России и Казахстане.

«Продукция отечественных компаний по своим качествам не уступает, а иногда и превосходит продукцию мировых брендов, при этом выигрывая по цене. Российские производители заинтересованы в развитии и готовы размещать на своих фабриках заказы на производство джинсовой продукции, кроеного и вязаного трикотажа, головных уборов, пуховиков и ветровок», - утверждает руководитель выставки Светлана Пономарева.

В выставке-презентации примут участие российские бренды:

Grishko (Россия, Москва) – это женская, мужская и детская обувь для всех видов танцев, сценическая и репетиционная одежда, аксессуары, а также одежда для фитнеса, йоги и активного отдыха.

Satila (Россия, Санкт-Петербург) – шведский бренд с историей в 120 лет уже 18 лет для российского потребителя производит в России головные уборы, кинетическое белье, носки, перчатки и одежда для взрослых и детей.

Stayer (Россия, Санкт-Петербург) – российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды для занятий зимними видами спорта, экипировки корпоративных команд и профессиональных спортсменов, а также одежды для активного отдыха и путешествий/

Компания «Баск» (Россия, Москва) – производитель outdoor товаров существует более 25 лет. Одежда и оборудование для путешествий, экстремального спорта, полярных экспедиции и т.д. - вот ее ассортимент.

O3 Ozone (Россия, Ростов-на-Дону) - одежда для экстремальных видов спорта и активного отдыха :альпинизм, горные лыжи, спортивное скалолазание, спортивный туризм, мультигонки, для активного отдыха на природе – охота, рыбалка, семейный туризм, пеший туризм, легкие прогулки и физкультура и утренние пробежки.

Nell (Россия) – российский бренд вязаного трикотажа, головных уборов и аксессуаров для мужчин, женщин и детей.

Vilermo (Россия) - головные уборы, одежда и аксессуары из трикотажа класса premium.

Emdi (Россия, Санкт-Петербург) - торговая марка с двадцатилетним опытом и традициями производства одежды для спорта и плавания. Это - спортивная одежда для различных направлений фитнеса, термобелье, рашгарды, одежда для плавания и сёрфинга.

Hipso® (Россия, Москва) - предлагает одежду для горных лыж и других зимних видов спорта, активного отдыха и туризма, любительского и профессионального велоспорта.

Greg Horman (Россия, Москва) - бренд мужской одежды стиля casual: рубашки с длинным и коротким рукавами, поло и футболки, пуловеры и джемперы, джинсы, слаксы и чиносы…

Technology of Comfort (Россия, Санкт-Петербург) - российская марка выпускает мужскую и женскую верхнюю одежду с запатентованной системой Thermocomfort, регулирующей температуру внутри куртки.

999 Sport shoes (Россия, Ростов-на-Дону) - новый отечественный бренд спортивной обуви для всей семьи из натуральных материалов.

Normal (Россия, Санкт-Петербург) - производитель туристического снаряжения в России: палатки экстремальные, облегченные, трекинговые, кемпинговые, специальные (для укрытия при производстве различных работ).

Laplanger (Россия, Санкт-Петербург) - бренд производит пуховые куртки из гусиного пуха высокой степени очистки, разработанные специально для суровой русской зимы и активно используются в условиях Крайнего Севера и Якутии при температурах до -60С.

Bio Connection (Россия, Ростов-на-Дону) - в производстве верхней одежды бренд использует эксклюзивно разработанные ткани, обладающие высокими показателями ветро- и влагозащиты.

Urbano (Россия, Краснодар) – молодежная джинсовая и трикотажная одежда: джинсы, толстовки, футболки, поло и пиджаки.

Zibroo (Казахстан) – разработчик и производитель спортивной одежды, олимпийской экипировки национальной сборной Казахстана. Маркой представлена одежда для велосипедистов, сноубордистов и горнолыжников, одежда для тенниса, для командных видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол), фитнеса и бега, борцов и фехтовальщиков, а также модели в спортивном стиле (sport casual).

Навомним, что выставка-презентация Sport Casual Moscow спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения сезона осень-зима 2017/18 пройдет 23-25 января 2017 года в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа». Её участники - производственные и торговые компании из 15 стран - России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии проведут предзаказ коллекций сезона осень-зима 2017/18. Посетители также смогут заказать для своих магазинов продукцию Весна-Лето 2017 со свободного склада.

Организаторы ожидают представителей торговых сетей, универмагов, мультибрендовых магазинов, Internet-магазинов, работающих в сегментах Sportswear, Casualwear, Outdoor, Jeans.

Обязательна регистрация посетителей на сайте www.sportcasualmoscow.ru

Фотографии предоставлены организаторами SCM.