Японский бренд Uniqlo опубликовал лукбук весенней коллекции 2017 года, сообщает компания.

Продажи новой весенней коллекции Uniqlo стартовали 13 января во всех магазинах бренда.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.