Компания Geox подписала договор с немецкой компанией TÜV SÜD, осуществляющей независимую экспертизу и сертификацию.

Представители Geox сообщают, что компания подписала договор с немецкой компанией TÜV SÜD (Technische Überwachungs-Verein, «Объединение Технического надзора») – крупнейшим мировым экспертом, осуществляющим независимую экспертизу и сертификацию продукции. В рамках договора компания TÜV SÜD проводит независимую экспертизу женской, мужской и детской обуви бренда на отсутствие веществ, опасных для здоровья человека и вредных для флоры и фауны: тяжелых металлов (свинец, кадмий, хром VI, никель); покрытий (формальдегид, перфторированные соединения); красителей (азокрасители, дисперсные красители); пластифицирующих добавок (хлорированные парафины с короткой цепью, фталаты); детергентов (алкинфенолы); консервантов (хлорированные фенолы, соединения олова, диметилфумарат); негорючих веществ (ПАУ); запахи. Также сообщается, что сертификация будет проводиться ежегодно. Испытания будут проходить все товарные единицы Geox.

«Комфорт, здоровье и благополучие покупателя – ключевые понятия для Geox. С момента своего основания компания придает большое значение качеству и безопасности своей продукции, используя сырье лучших мировых поставщиков и привлекая к разработке ведущих специалистов в области создания высокотехнологичной и комфортной обуви и одежды», - комментирует в компании.

Модели, успешно прошедшие проверку на отсутствие токсичных веществ, маркированы специальным ярлыком TÜV SÜD Footwear Mark.

Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».

Фотография предоставлена компанией.