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Inditex убрал из продажи в России часть товаров, не соответствующих требованиям Роскачества

03.02.2017  06:55

Испанская компания Inditex убрал из продажи в России часть товаров, не соответствующих требованиям Роскачества. На такие меры группе пришлось пойти в магазинах Zara и Pull&Bear, претензии к которым предъявили в Минпромторге.

Ранее по итогам Роскачество назвали рубашки этих брендов небезопасными для потребителей, и эту тему на встрече с гендиректором «Зара СНГ» Лусианом Доробанту обсудили представители Минпромторга, сообщает РБК.

«В образцах ткань практически не пропускала воздух — по параметру воздухопроницаемости эти три рубашки не соответствовали обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, а значит, являются небезопасными», — посчитали эксперты. В результате ритейлеру «нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок», заявлял замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов RNS на прошлой неделе. По итогам встречи спорные товары сняты с полок «до момента полного прояснения ситуации в их отношении», приводятся в сообщении слова Доробанту.

Также Виктор Евтухов заявлял, что в ходе встречи будет обсуждаться возможность локализации производства испанской компании в России. Минпромторг договорился создать с Zara проектную группу, чтобы помочь найти партнеров в России

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