04.02.2017 11:22

Людмила Норсоян, дизайнер и основатель бренда инновационного трикотажа Norsoyan, посетила выставку Sport Casual Moscow и поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ИА «РИА Мода».

- Sport Casual Moscow - безумно полезная, интересная выставка, неимеющая аналогов. Это - информационное пространство, в котором встречаются производители одежды casual, sportwear, outdoor и заказчики, клиенты, в том числе и индустрии моды, - рассказала Людмила Норсоян. Дело в том, что одежда в стиле outdoor сейчас очень актуальна для индустрии моды. Как вы знаете, сейчас идут Недели моды, в коллекциях от Dolce &Cabbana до молодых дизайнеров встречается много одежды в стиле outdoor. Здесь как раз есть шанс нашим отечественным дизайнерам познакомиться с нашими же отечественными производствами и, наконец, научиться с ними сотрудничать, что бы создавать современные, успешные, целесообразные, модные коллекции outdoor. Эта выставка обязательная к изучению и для российских производств, и для дизайнеров, и для брендов, и для российского ритейла тоже, конечно».

- Как вы оцениваете сложившуюся экономическую ситуацию в сфере легкой промышленности?

- Мы находимся в точке роста. Сейчас в индустрию моды идет целая армия молодых, состоявшихся в неких других бизнесах, ориентированных на успех и озадаченных созданием чего-то, действительно, первоклассного и успешного. Они возвращаются из банковской, экономической сферы, сырьевых сфер, it-технологий, они идут в индустрию моды с намерением создать нечто продуктивное, успешное. И у них обязательно получится. И я думаю, что как раз на этой выставке должна происходить эта встреча деятелей индустрии моды с производствами для того, чтобы создавать успешные совместные проекты.

- У покупателей меняется отношение к российскому производителю?

- Помимо того, что старшее поколение наконец-то осознало, что российское тоже первоклассное, на рынок потребления вышли новые молодые, активные, энергичные поколения, которым открыта вся вселенная, все возможности, я имею ввиду, все возможности индустрии моды, и они с порога уже оценивают, что российская индустрия моды и российское производство действует. И по коллекциям, и по качеству, и по ценообразованию вполне в русле индустрии моды мира. И здесь, конечно тоже, работает последний волшебный пунктик - это наше отечественное «это интересно».

Напомним, что Sport Casual Moscow – выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения формата b2b. Выставка проводится 2 раза в год. В январе 2017 г . в работе выставки приняли участие более 50 брендов из 15 стран - России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии. Выставку посетило более 300 байеров из 80 городов России.

Фотографии Натальи Бухониной, предоставлены организаторами выставки.