К 95-летию Шуховской башни дизайнеры Baklažanas создали яркий шелковый платок «Великая утопия», посвященный «утопическим прозрениям художников русского авангарда и, конечно, самой Шуховской башне», сообщается в пресс-релизе компании.

Строительство Шуховской башни началось 14 марта 1920 года, а 19 марта 1922 года в эфир были посланы первые радиопозывные. Сооружение самой большой в России на тот момент башни вызвало всеобщий восторг, который передан в дизайне платка, который в ироническом ключе переосмысливает идеологический текстиль советского времени.

Среди традиционных для ткани цветочных мотивов вырастают здания будущего, летят самолеты, парит дирижабль, горят электрические лампочки, символизируя наступление эры индустриализации и наступление нового мирового порядка.

Помимо Шуховской башни на платке изображены два архитектурных проекта: «Летающий город» Георгия Крутикова (1928) и проект Дворца Советов Бориса Иофана (1931). Так и не реализованные, полные утопических возможностей, невозможные, но настолько противоположные друг другу.

Платок выпущен лимитированным тиражом и является частью проекта студии Baklazanas, посвященного памятникам русского авангарда.

Дизайн-студия Baklazanas специализируется на визуальном брендинге и коммуникационном дизайне для культурных и образовательных проектов. В том или ином виде в своих работах дизайн-студия Baklazanas обращается к теме русского авангарда постоянно. В числе предыдущих работ: агитационная карта конструктивистской Москвы «Новая Москва», серия плакатов в защиту Шуховской башни (проект получил награду Red Dot Communication Design Award, 2015), иллюстрации к фильму об Осипе Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда» режиссера Ромы Либерова (проект получил серебряную награду European Design Awards, 2016 и iF Design Award, 2017).

Фотографии предоставлены компанией.