Для участия в программе поддержки молодых дизайнеров Designerpool были отобраны пять модельеров для раздела CPM Premium и два дизайнера детской одежды, сообщает компания Igedo Company.

В будущем сезоне выставки CPM - Collection Première Moscow российские молодые дизайнеры вновь представят свои творения широкому кругу международных специалистов. В период с 20 по 23 февраля с новейшими творческими коллекциями перспективных российских модельеров можно будет ознакомиться в выставочных павильонах 81 и 22.

Компания Igedo Company последовательно поддерживает молодые таланты на пути к профессии их мечты, «дизайнер модной одежды». В рамках проекта свои последние коллекции представят следующие марки: FY: R (81 A28); Daniil Landar (81 A30); Intro.Version (81 A32); Viktoria Irbaieva (81 A34); LGP by Юлия Николаева (81 A36). Показ этих коллекций можно будет увидеть в зоне дефиле в павильоне 83. в течение первых двух выставочных дней в 15:30.

IRMI (22 E22) и Polina Golub (22 E24), модельеры детской одежды, продемонстрируют свои коллекции в первый выставочный день в рамках показа церемонии открытия в павильоне 83. Начало показа в 12:00. Во все остальные дни дефиле их коллекций можно будет увидеть в рамках показа CPM Kids, проходящего в 15:00.

Напоминаем, следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Отечественные и международные производители покажут здесь свои коллекции сезона осень-зима 2017/2018.