Предстоящее выставочное мероприятие CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории ЦВК «Экспоцентр».

В 28-м сезоне CPM примут участие более 1000 брендов из 24 стран мира. В каждом павильоне просматривается положительная тенденция по заполнению выставочных площадей, что свидетельствует о готовности компаний инвестировать в российский рынок.

«На основании множества факторов, таких как, например, состояние курса рубля и интерес со стороны новых фирм, а также потому, что на выставку возвращаются наши многолетние экспоненты, становится очевидным, что российский рынок постепенно восстанавливается. Теперь дело за посетителями: если они будут размещать хорошие заказы, значит ситуация развивается в правильном направлении»,- заявил Кристиан Каш, директор проекта CPM Moscow.

Среди экспонентов выставки снова присутствуют такие бренды как Apanage, Steilmann, Isabel de Pedro и Cecilia de Rafael. Впервые в CPM примут участие: Christ и Röckel (Германия), Elinter Nationale (Франция), Dario Beltrán (Испания), Chrisper, Maxin и Fueguina (Греция), Caridei, Giangi-Napoli, Laboratori Italiani и Rubino Leather Factory (Италия), Swank, Novaya и Yaroslavna (Россия), а также ICHI и B.Young (Дания). Организуемый в третий раз раздел изделий ручной работы Handmade in Russia вырос более чем в два раза и вновь расположился в выставочном павильоне 8.2.

Ярким событием нового сезона станет церемония открытия CPM, в которой примет участие известный российский политик и публицист, радио- и телеведущая, а также совладелец бренда дизайнерской одежды – Ирина Хакамада. Расписание выставки традиционно включит в себя двухдневный форум RFRF с насыщенной программой семинаров, а также большое число модных показов. В предстоящем сезоне CPM ощутимо возросло количество поданных заявок для участия в дефиле. Показы дизайнерских брендов, таких как Elisa Cavaletti, Xenia Design и Caterina Leman – лишь малая доля ярких событий, запланированных в зале показов 8.3.

На выставке CPM также пройдет премьерный показ изделий компании Binergy, которая занимается производством как повседневной, так и рабочей одежды, снабженной осветительными системами и технологией обогрева. Коллекцию этого бренда можно будет увидеть 20 февраля на показе в рамках церемонии открытия.

Деловая программа выставки наполнена интересными семинарами и докладами на темы, касающиеся экономики и мира моды. Особенным событием станет блок, подготовленный компанией WGSN, официальным партнером проекта CPM и мировым лидером по прогнозированию в области моды. Доклад будет посвящен новейшим тенденциям в индустрии. Эксперт в области прогнозирования, Ким Манино, в течение двух дней будет знакомить гостей выставки с самыми яркими трендами сезона осень-зима 2017/18 гг. NRW.Invest также проведет семинар, посвященный одной из столиц моды – городу Дюссельдорфу. Официальными партнерами предстоящего форума RFRF (Russian Fashion Retail Forum) являются Fashion Consulting Group и PROfashion.

Новый сезон выставки приятно удивит гостей и участников CPM целым рядом новинок. Организаторы разработали удобное мобильное приложение, благодаря которому можно будет легко найти интересующий стенд, назначить встречу и не забыть о посещении запланированного показа.

Фотографии предоставлены организаторами.