Бренд Levi's представил новые джинсы 501® Skinny, сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайнеры Levi's® преобразовали оригинальный силуэт джинсов 501®, заузив штанины. Так появились 501® Skinny, новейшая модель в линейке 501®.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.