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Компания Levi Strauss & Co. обновила линейку Levi's 501®

17.02.2017  22:56

Бренд Levi's представил новые джинсы 501® Skinny, сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайнеры Levi's® преобразовали оригинальный силуэт джинсов 501®, заузив штанины. Так появились 501® Skinny, новейшая модель в линейке 501®.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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