В предстоящем сезоне Рижской недели моды, который пройдет в латвийской столице с 28 марта по 1 апреля, примут участие как латвийские, так и зарубежные дизайнеры, сообщают организаторы.

В рамках программы профессиональных показов Riga Fashion Weeк будут представлены новейшие коллекции широко известных латвийских дизайнерских марок, среди которых: NÓLÓ, Amoralle, Katya Katya Shehurina, Anna Led, One Wolf, Paviljons, Natalija Jansone, Narciss.

Также уже второй сезон кряду участие в показах примет бренд Talented латвийского дизайнера Индры Миклавы, который сумел успешно зарекомендовать себя на Рижской неделе моды минувшей осенью. Что касается дебютантов RFW, то в нынешнем сезоне это звание досталось молодой и перспективной латвийской марке Cinnamon. Свою последнюю коллекцию мужской и женской джинсовой одежды представит также дизайнер Илья Булычев (Bulichev Jeans) в формате вечеринки. По уже сложившейся традиции на подиум выйдут и совсем юные модели, которые выступят «амбассадорами» детской моды и презентуют актуальные новинки из новых коллекций брендов Paade Mode и Aristocrat Kids.«Мы рады, что из сезона в сезон основной состав участников RFW неизменен – это самые сильные и известные латвийские дизайнеры, чей профессионализм уже не вызывает сомнений, и которые уже на протяжении многих лет доверяют нам. Их коллекции – это всегда до мелочей продуманный дизайн, которому присущ индивидуальный характер и собственный неповторимый подчерк, проявляющийся преимущественно в деталях. Что касается показов дизайнеров-дебютантов, то это всегда словно глоток свежего воздуха. Они привносят свое видение современных тенденций, образуя еще один виток развития латвийской моды», - рассказывает Елена Страхова, президент Балтийский федерации моды.