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Состоялась презентация совместной коллекции Finn Flare и Дома Chapurin

01.03.2017  15:47

1 марта 2017 года состоялся преcc-завтрак, посвященный новой коллекции сезона весна-осень 2017 бренда Finn Flare в колоборации с Домом Chapurin. 

Собравшимся была представлена часть коллекции. На вопросы корреспондента ИА «РИА Мода» ответили её создатели.

Изображение предоставлено компанией Finn Flare

Президент компании Finn Flare Ксения Рясова рассказала, что Игорь Чапурин - человек, с которым можно не только продуктивно, но и приятно работать. «Это очень важно в нашей жизни, потому что работа занимает времени больше, чем даже личная жизнь. Пообщавшись с Игорем Чапуриным, я поняла, что работа с ним доставит не только прибыль, но и удовольствие. Мы сначала заключили договор на полгода под создание коллекции весна-лето 2017, нам так понравилось работать вместе, что мы решили продолжить».

В свою очередь глава Дома Chapurin сообщил, что отношения с Finn Flare - это отношения с большим опытом: «у нас было достаточно много продуктивных и позитивных экспериментов в этой сфере. И меня радует то, что мы даем возможность любителям бренда Chapurin получать удовольствие, нося эти вещи».

«Эту коллекцию мы делали достаточно долго. Она - продуманная, и здесь реально мы старались вложить много эмоций для того, чтобы женщина, если она хочет, обязательно что-то нашла: либо на день, либо на вечер, либо для отдыха, либо что-то для памяти, потому что в эту коллекцию мы ввели несколько своих культовых вещей, со своими узнаваемыми комбинациями, всеми узнаваемыми принтами.

Так как наши отношения с Finn Flare не остановились на весенне-летней коллекции, мы двинулись дальше и создали уже осень-зиму - это капсульная история внутри большой осенне-зимней коллекции Finn Flare. Мы создали очень красивую и достаточно объемную коллекцию. И она интересна нашей стилизацией, то есть мы добавляем много fashion-предметов, не знаю, будут ли они потом в продаже, но для подиума они будут прекрасны-замечательны. Эту осенне-зимнюю коллекцию мы презентуем в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017/18 года», - заключил Игорь Чапурин.

Изображения предоставлены компанией Finn Flare.

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