01.03.2017 15:47

1 марта 2017 года состоялся преcc-завтрак, посвященный новой коллекции сезона весна-осень 2017 бренда Finn Flare в колоборации с Домом Chapurin.

Собравшимся была представлена часть коллекции. На вопросы корреспондента ИА «РИА Мода» ответили её создатели.

Президент компании Finn Flare Ксения Рясова рассказала, что Игорь Чапурин - человек, с которым можно не только продуктивно, но и приятно работать. «Это очень важно в нашей жизни, потому что работа занимает времени больше, чем даже личная жизнь. Пообщавшись с Игорем Чапуриным, я поняла, что работа с ним доставит не только прибыль, но и удовольствие. Мы сначала заключили договор на полгода под создание коллекции весна-лето 2017, нам так понравилось работать вместе, что мы решили продолжить».

В свою очередь глава Дома Chapurin сообщил, что отношения с Finn Flare - это отношения с большим опытом: «у нас было достаточно много продуктивных и позитивных экспериментов в этой сфере. И меня радует то, что мы даем возможность любителям бренда Chapurin получать удовольствие, нося эти вещи».

«Эту коллекцию мы делали достаточно долго. Она - продуманная, и здесь реально мы старались вложить много эмоций для того, чтобы женщина, если она хочет, обязательно что-то нашла: либо на день, либо на вечер, либо для отдыха, либо что-то для памяти, потому что в эту коллекцию мы ввели несколько своих культовых вещей, со своими узнаваемыми комбинациями, всеми узнаваемыми принтами.

Так как наши отношения с Finn Flare не остановились на весенне-летней коллекции, мы двинулись дальше и создали уже осень-зиму - это капсульная история внутри большой осенне-зимней коллекции Finn Flare. Мы создали очень красивую и достаточно объемную коллекцию. И она интересна нашей стилизацией, то есть мы добавляем много fashion-предметов, не знаю, будут ли они потом в продаже, но для подиума они будут прекрасны-замечательны. Эту осенне-зимнюю коллекцию мы презентуем в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017/18 года», - заключил Игорь Чапурин.

Изображения предоставлены компанией Finn Flare.