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Бренд Levi’s® презентовал четвертый ролик кампании Live in Levi’s®

04.03.2017  18:49

Видеосюжет ролика Sea of Blue, созданного в сотрудничестве с FCBWest, вдохновлен историями обычных людей о том, как они проводят время, надевая Levis, сообщается в пресс-релизе бренда.

Цель кампании Live in Levi’s® - показать моменты из реальной жизни, связанные с Levi’s®, запечатлеть дух бренда.

Снятая в Барселоне Sea of Blue «призвана пролить свет на зависимость современного общества от мобильных телефонов». Видеоролик показывает двух людей, одетых в Levi’s®, которые ловят взгляд друг друга, как только поднимают глаза от своих телефонов. Стоя среди толпы, погруженной в просмотр новостных лент и своих страничек в Instagramи чтение сообщений, они встречаются глазами, и между ними пробегает искра. Все это – не что иное, как ироничная иллюстрация преимуществ настоящей жизни и тех подарков, которые судьба готовит тем, кто живет моментом.

Sea of Blue включает версии нескольких форматов, которые охватят все цифровые и социальные платформы с целью максимально вовлечь покупателей с помощью мероприятий онлайн и оффлайн.

Рекламный ролик Sea of Blue был запущен во время церемонии вручения наград «Грэмми» и вскоре появится во всем мире. В России его можно увидеть на федеральных телевизионных каналах уже с 1 марта.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Видео предоставлено компанией.

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