09.03.2017 12:08

15 февраля 2017 года в рамках 48-ой Федеральной оптовой выставки-ярмарки «Текстильлегпром» состоялся круглый стол «Профессиональные кадры в легкой промышленности России: проблемы и пути решения. Запросы бизнеса», организованный АО «Текстильэкспо» и Торгово-промышленной палатой РФ.

В дискуссии приняли участие владельцы и топ-менеджеры крупных российских брендов и производственных компаний Мануфактур Боско, группы компаний «Стайер», чулочно-носочной фабрики «Гранд», Мануфактуры Малюгина, студии текстильного дизайна Sol Studio; руководители высших и средних профессиональных учебных заведений: РГУ им. А.Н. Косыгина (МГУДТ), ГАПОУ г.Москвы «Технологический колледж № 24», Fashion Factory School, Центра молодежного предпринимательства в области дизайна «Рост»;, представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», технопарка «Кунцево», Russian Outdoor Group, Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми; ведущие профессиональные fashion-издания.

Модератором круглого стола выступила Светлана Пономарева – руководитель проектов Sport Casual Moscow и Central Asia Textile.

В рамках круглого стола были обсуждены темы: развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха молодых профессионалов, законодательные меры в системе повышения квалификации мастеров производственного обучения и внесение изменений в федеральные образовательные стандарты в сфере среднего профессионального образования, квалификационные экзамены в системе профессионального образования по стандартам WorldSkills, новые возможности и механизмы поддержки производственных компаний в сфере легкой промышленности, возможности привлечения ресурсов уголовно-исполнительной системы для решения проблем организации швейного производства.

Участники круглого стола подняли наболевшую проблему, стоящую перед отечественными производителями: «Профессиональные кадры в легкой промышленности России». В начале дискуссии генеральный директор ООО «Мануфактуры Боско», Андрей Чураев, обозначил острые моменты в кадровой политике легкой промышленности, предложив пути решения на примере производства «Мануфактуры Боско», строительство которого началось в Калужской области и планируется к запуску в середине 2018 года. «Производственный комплекс «Мануфактуры Боско» займет территорию площадью 9,7 га . К 2019 году комплекс планирует выйти на проектную мощность 3,6 миллионов трикотажных изделий и 115 200 изделий верхней одежды в год, при 16-часовом графике работы, также рассматривается возможность пошива одежды и по заказу европейских брендов премиум-класса. Современное производство требует большого количества специалистов разных производственных направлений. Невозможно в рамках одного населенного пункта, ВУЗа, учебного заведения подготовить всех специалистов в необходимом количестве, необходимого уровня компетенции, знающих конкретное оборудование и производственные процессы. Поэтому подготовка персонала должна носить заблаговременный и системный характер. Для обучения и подготовки высококвалифицированных кадров необходимы следующие условия: выработанная стратегия подготовки специалистов с опережением существующих технологий, обновление методических механизмов, личностное присутствие на производственных площадках, радикальное обновление материально-технической базы, омоложение педагогического состава», - заявил Андрей Чураев.

Он обозначил методы и формы подготовки персонала для обеспечения проекта специалистами: организация системы подготовки на предприятии, обучение поставщиком оборудования на стадии пусконаладочных работ и выхода на проектную мощность, прохождение обучения на базе поставщиков оборудования, организация поставщиком прохождения стажировки и практики на уже действующих предприятиях, поиск специалистов на рынке труда, в том числе из других регионов; организованный привоз специалистов из других регионов (вахтовый метод), организация обучения специалистов совместно с учебными заведениями. На первом этапе будут проводиться дни открытых дверей в ГАОУ СПО «Калужском колледже сервиса и дизайна», который готовит специалистов по направлениям начального профессионального и среднего профессионального образования: оператор швейного оборудования, швея, художник по костюму, техник швейного производства, технолог-конструктор, мастер производственного обучения (швейное производство). Как заинтересовать молодое поколение в учебе по специальностям? Необходима система мотивации — как моральная, так и материальная. Компания планирует заключать контракт на время обучения, стажировки, практики, компенсируя затраты на период занятий, с условиями последующего трудоустройства на предприятии. Необходимым условием для будущих квалифицированных специалистов является комфортная среда обучения для студентов.

Татьяна Иванова, генеральный директор группы компаний «Стайер», более 20 лет производящей одежду для активного отдыха, сноуборда и горных лыж, рассказала о создании собственной системы подготовки швей на предприятии в Великих Луках и о проблемах, с которыми сталкивается.

Аналогичная система подготовки кадров применяется и на крупнейшей чулочно-носочной фабрики «Гранд» в Московской области, поддержала коллегу исполнительный директор Татьяна Авдеева.

Дарья Малюгина («Мануфактура Малюгина») поделилась своим опытом подготовки профессиональных кадров в Дмитровском районе Московской области. Фабрика сделала ставку на поколение 30-летних швей, которые возвращаются в профессию, а также на сотрудничество с Дмитровским индустриально-промышленным техникумом.

Олег Кащеев, проректор по научной работе, профессор РГУ им. А.Н. Косыгина рассказал о ВУЗовской подготовке, дефицитных профессиях, новых профессиональных стандартах для легпрома и разработке на их базе новых образовательных стандартов.

Елена Махиня, директор Центра молодежного предпринимательства в области дизайна «Рост», остановилась на вопросе практической подготовке кадров на базе РГУ им. А.Н. Косыгина.

Директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Технологический колледж № 24», руководитель учебно-производственного объединения «Сервис и легкая промышленность» - Ирина Судибор, рассказала о подготовке кадров для легкой промышленности в профессиональных образовательных организациях на примере Технологического колледжа № 24.

Выступление Ирины Филичкиной, менеджера компетенции «Технологии моды» Союза Ворлдскиллс Россия, привлекло всеобщее внимание. Ирина Юрьевна поделилась опытом стран, вступивших в движение WorldSkills несколько десятков лет назад, рассказала об образовательных центрах нового образца — системе СЦК и МЦК WorldSkills, о дуальном обучении в Европе.

Людмила Норсоян, основатель Fashion Factory School, рассказала об особенностях подготовки российских дизайнеров и их взаимодействию с реальным производством, о том, как наладить взаимовыгодный диалог бренда и предприятия. В продолжение темы ее коллега Анна Есакова озвучила проблему технических и управленческих кадров: «Профессионалы уходят на пенсию, а молодых специалистов сложно найти и замотивировать, у них низкая квалификация. 60% профессионалов работает не по специальности, они научились на работе. При подборе персонала есть тонкости: образование и опыт другой компании часто не релевантны - функционал везде разный, поэтому искать нужно не по опыту, а по внутреннему профилю человека. Эффективны стажировки, во время которых нужно давать стажерам возможность проявить себя, не забывая, что они не бесплатные рабы, а целеустремленные кадры с высокой мотивацией.

Необходимо взращивать уже имеющиеся кадры путем притока информации, создания межфункциональных команд, ротации кадров, корпоративного портала, корпоративного университета, включающего в себя циркуляцию и приток знаний от старших к младшим, привлечение внешних экспертов, способных внести новое или донести до сотрудников идею».

Александра Калошина, генеральный директор студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design поделилась позитивным опытом сотрудничества своего предприятия и МГХПА им. С.Г.Строганова. Александра преподает студентам Академии курс текстильного дизайна. Матричная система обучения промышленных художников включает в себя установление постоянной связи между ВУЗом и производством, перевод занятий из аудиторий на производство, обучение системам современного производственного мышления, еженедельную работу над конкретными производственными задачами, организацию взаимодействия студентов и сотрудников производства в рамках учебного процесса.

Илья Блинов (УФСИН по Республике Коми) рассказал о возможности привлечения ресурсов уголовно-исполнительной системы для решения проблем организации швейного производства, о системе подготовки кадров.

Мария Мейснер, руководитель отдела стратегического развития технопарка «Кунцево», рассказала о новых возможностях и механизмах поддержки производственных компаний в сфере легкой промышленности, о том, какие преимущества дает технопарк компаниям-резидентам.

По итогам мероприятия будет разработана резолюция, которая в дальнейшем будет направлена в органы Министерства образования, департаментов образования Правительства Российской Федерации и Правительства города Москвы.

Напомним, Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования для текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» является выставочным проектом формата B2B, имеющий более чем 20-летнюю историю. Ярмарка располагается в двух крупнейших выставочных павильонах ВДНХ и демонстрирует весь спектр товаров текстильной и легкой промышленности: от сырья и оборудования до готовой продукции.