13.03.2017 07:16

Стоимость хлопка может оставаться значительно выше минимума 2014-2016 годов, поскольку рост спроса превышает темпы расширения производства, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Текстильным производителям, уверена аналитик, можно понемногу покупать хлопок для текущих нужд.

Как, например, считают в бюро по товарам Австралии The official Australian commodities bureau, цены на хлопок в этом сезоне, который продлится до июля 2017 года включительно, составят порядка 0,78 доллара за фунт. Это чуть выше, чем обновленная на прошлой неделе статистика от Международного комитета по хлопку. В период 2017-2018 сезона цены за фунт хлопка могут составить около 0,80 доллара, к 2022 году цена способна подняться к 0,88 доллара за фунт.

Это благоприятный прогноз, считает Анна Бодрова. Впрочем, он основан исключительно на очевидных фактах - как, например, ограничение улучшений урожайности хлопка. Производители работают с модифицированными сортами, и для их адаптации нужно время. В следующем сезоне мировое производство хлопка, согласно свежему прогнозу, составит около 24,7 млн т (+1,8 млн т) и в дальнейшем будет расти в среднем на 2% в год.

Дальнейшее развитие технологичного производства хлопка напрямую будет зависеть от прогресса в странах-крупнейших производителях - Индии, например. Здесь до сих пор львиную долю хлопка собирают вручную, что делает прибыль производителей сырья низкой в силу множества издержек. Однако в стране начала работать программа по использованию сельскохозяйственной техники - ей потребуется время для развития, но потенциал для роста прибыли все-таки есть, и немалый. Сейчас Индия зарабатывает меньше всех среди основных стран-производителей хлопка.