18.03.2017 08:37

16-19 марта 2017 на специализированной площадке выставки «Индустрия моды» в СКК «Петербургский» проходит финал XVII Международного конкурса молодых дизайнеров «Поколение Next», на котором выставлены 100 проектов в направлениях «Текстиль», «Костюм» и «Графический дизайн».

16 марта на церемонии открытия выставки прошло награждение победителей конкурса прошлого года и были названы первые лауреаты 2017. Результаты предоставлены художественным руководителем конкурса Кузнецовой Майей Михайловной.

Двукратные победители 2016 года в направлении «Костюм» Васильева Наталья и Уракова Софья из Удмуртского государственного университета (Ижевск) получили сертификаты на посещение деловой программы Экономического форума индустрии моды от организатора конкурса ВО «Фарэкспо» и призы от партнеров: компании «Книт» и президента Санкт-Петербургской палаты текстиля и моды Светланы Мельниченко. Редактор проекта ModaNews.ru Издательского дома «Конлига Медиа» Илья Тихонов подарил девушкам книгу «Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды» и подписку на электронную версию журнала «Ателье». Вице-президент Национальной академии индустрии моды Людмила Иванова вручила девушкам сертификат номинантов Национальной премии в области индустрии моды (номинация «Дебют»).

Победитель 2016 года в направлениях «Текстиль» Кузьменко Маргарита и победитель в направлении «Графический дизайн» Туркина Анастасия получили подарки от ВО «Фарэкспо», проекта ModaNews.ru, от оздоровительного центра «Реасан» и от Светланы Мельниченко.

Специальный приз конкурса «Поколение Next» в направлении «Костюм» – «Выбор редакции ModaNews» (книгу из серии «Библиотека журнала «Ателье»» – «Основы и приемы кроя женской одежды» и сертификат на публикацию развернутого интервью на сайте ModaNews.ru получила Прокопенко Татьяна из Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), представившая на конкурс коллекцию Iceberg.

Накануне финала традиционно проходило он-лайн голосование на сайте ModaNews.ru. Всего было подано более 7 тысяч голосов (около 3000 за направление «Костюм» и впервые 4278 голосов было отдано за направление «Текстиль»).

Победителями в направлении «Костюм» стали учащиеся Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа Масленникова Анастасия, Аднаева Аделя, Мочалина Ирина и Романова Елена. Они получили специальный приз - книгу «Ателье. 20 моделей высокой моды методом наколки» из серии «Библиотека журнала «Ателье» и подписку на электронную версию журнала Ателье от проекта ModaNews.ru издательского дома «Конлига Медиа».

В направлении «Текстиль» победила студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Тихонова Юлия. Она получила от проекта ModaNews.ru издательского дома «Конлига Медиа» книгу «Эскиз и рисунок» из серии «Библиотека журнала «Ателье».

Впервые был вручен приз - летняя стажировка на известном действующем текстильном предприятии «Московская студия дизайна Solstudio Textile Design». Ее получила Вишнякова Адриана из Витебского государственного технологического университета.

Все финалисты получили возможность посещения семинаров деловой программы выставки.

17 марта 2017 года состоялись показ финалистов в направлении «Костюм» и заседание Профессионального жюри конкурса. Жюри отметило высокий уровень финалистов и выделило наиболее перспективные и отвечающие требованиям современной индустрии моды проекты:

Направление «Текстиль»

Победитель – Иванова Анастасия Германовна (Коллекции плательных тканей «Этнография», «Впечатление», «Свободная геометрия»), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.

Номинация «Пром-текстиль»

Диплом первой степени - Анохина Маргарита Анатольевна, проект «В Петербурге +12, дожди» («В Питере – дожди»), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом первой степени - Белякова Валентина Алексеевна, проект «В Петербурге +12, дожди» («Корюшка пошла»), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом первой степени - Колесник Анастасия Руслановна, проект «В Петербурге +12, дожди» («Петя и Катя»), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом первой степени - Тихонова Евгения Алексеевна, проект «В Петербурге +12, дожди» («Старый Петербург»), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом первой степени - Янковская Стефания Леонидовна, проект «В Петербурге +12, дожди» («Отражение»), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом первой степени - Самошкина Анастасия Васильевна, эскизы декоративных плательных тканей «Экзотический мир», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом второй степени - Матушкина Анна Эдуардовна, коллекция плательных тканей «Морская фантазия», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом второй степени - Чемодурова Дарьяна Андреевна, сувенирная продукция «Летающий город», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом третьей степени - Куликова Инесса Михайловна, коллекция жаккардовых тканей «Силуэты Санкт-Петербурга», ОАО «Узор»;

Диплом третьей степени - Голованева Юлия Васильевна, коллекция текстильных кроков «Авангард 17-х», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Диплом третьей степени - Вишнякова Адриана Армандовна, образец текстиля «Танец», Витебский государственный технологический университет;

Номинация «Арт-текстиль»

Диплом первой степени - Матушкина Анна Эдуардовна, пальто в технике ремизного ткачества «Северное сияние», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом второй степени - Ольга Ши, декоративные панно «Весна» и «Лето» из коллекции «Времена года»

Диплом третьей степени - Краснова Анастасия Викторовна, гобелен «Голуби», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом третьей степени - Степанько Майя Ивановна, текстильное панно «Летний вечер», Белорусская государственная академия искусств;

Специальный диплом Профессионального жюри за актуальный интерактивный арт-проект - Михайленко Ульяна Сергеевна, текстильное панно «В сухой траве», Белорусская государственная академия искусств;

Направление «Костюм»

Победитель - Пермякова Ксения Владимировна, коллекция молодежной одежды «Голос улиц», Кировский технологический колледж;

Диплом первой степени - Ахмерова Алена Александровна, коллекция женской одежды «Пробуждение», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Диплом второй степени - Стрижко Евгения Витальевна, коллекция женской одежды «Городские сумерки», Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина;

Диплом третьей степени - Юсупова Алина Рифатовна, коллекция молодежной одежды Carpe Diem, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина;

Специальный диплом Профессионального жюри за художественную работу с материалом в костюме - Пахомова Анастасия Артёмовна, коллекция женской одежды «Ветер с севера», Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина;

Специальный диплом Профессионального жюри за художественную работу с материалом в костюме - Масленникова Анастасия Алексеевна, Аднаева Аделя Рустамовна, Мочалина Ирина Александровна, Романова Елена Вячеславовна, коллекция женской одежды «Эрдени Мори», Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж.

Номинация «Пром-образец»

Диплом первой степени - Маркова Дарья Сергеевна, модель женской одежды «Доспехи», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Диплом первой степени - Дулесова Ксения Сергеевна, модель женской одежды «Путь самурая», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом второй степени - Золотухина Анастасия Сергеевна, модель женской одежды Taipei 101, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина;

Диплом второй степени - Юрина Анастасия Анатольевна, Ломов Игорь Васильевич, модель женской одежды «На грани», Русско-британский институт управления;

Направление «Графический дизайн»

Победитель - Добровольская Ольга Алексеевна, проект футболки для молодежи «Геометрия города», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Номинация «Рекламная кампания»

Диплом первой степени - Козуб Анна Александровна, проект футболки для молодежи «Читать – модно», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Специальный диплом Профессионального жюри за разработку российской тематики в графическом дизайне - Эмануэла Фрисари / Emanuela Frisari, социальный проект Wearable propaganda Stakan, Свободный университет Боцен-Больцано;

Номинация «Иллюстрация»

Диплом первой степени - Дулесова Ксения Сергеевна, проектный лист коллекции «Путь самурая», Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица;

Диплом второй степени - Герасимов Тимур Михайлович, серия иллюстраций Tiger Bloom и рекламная кампания линейки одежды Tiger Outside, Удмуртский государственный университет;

Диплом третьей степени - Чрагян Анжелика Варужановна, серия Fashion illustration, Школа искусства костюма «Артизиа»;

Номинация «Фотография»

Специальный диплом Профессионального жюри за художественную завершенность фото-проекта - Насибулина Екатерина Андреевна, Васильева Юлия Станиславовна, серия фотографий «Даорис», Удмуртский государственный университет;

Номинация «Печатное издание»

Диплом первой степени - Романова Александра Дмитриевна, проект обложки книги Савельевой А. С. и Труевцева А. В. «Трикотаж в дизайне. Дизайн в трикотаже», Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Номинация «Фирменный стиль»

Диплом первой степени - Галанова Екатерина Алексеевна, проект футболки на экологическую тему Must save, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.