Компания «Времена года» использует Холлофайбер® в качестве утеплителя и подкладки женской одежды, сообщает пресс-служба завода «Термопол» со ссылкой на ООО «Времена года».

2017 год объявлен годом «Русского стиля» в рамках программы «Достояние России. Традиции для будущего». Национальные мотивы стали все чаще проявляться в одежде и народных промыслах. На fashion-show и future-показах русский стиль срывает аплодисменты публики. Одним из популярных направлений является использование стилистики «павловопосадского платка». Он официально признан одним из русских промыслов.

Новинкой сезона стало соединение традиций и инноваций: в утепленной женской дизайнерской одежде обозначена новая линия.

«Применение высокотехнологичных нетканых материалов Холлофайбер® в качестве утеплителя и подкладки позволяет создавать уникальные разновидности верхней одежды для суровой, морозной снежной и ветреной русской зимы, - говорит Нина Братчикова, глава компании «Времена года». – Учитывая, что каждая вещь создается индивидуально, мы теперь можем создавать сочные пончо, куртки или шубы в температурном диапазоне до минус 30-40 С. Платочная ткань – тонка и эластична. Это свойство крайне важно сохранить. Изделие должно «волниться», поэтому используется Холлофайбер®, т.к. он при своих свойствах теплоотдачи, остается мягким, податливым, подчеркивает внешнюю тканую фактуру».

Инновационный утеплитель подчеркивает фактуру ткани верха, придавая узорам дополнительный визуальный объем.

«Для применения в сочетании с технологией «павловопосадский платок» мы рекомендуем применять микроволоконный утеплитель Холлофайбер® (каландрированный), - комментирует новые разработки главный технолог заводов «Термопол» Елена Мезенцева. – Это целая линейка гипоаллергенных материалов, обладающих «дышащими» свойствами, наиболее высокой теплозащитой. Волокна в материалах равномерно и плотно соединены термическим способом – это предотвращает миграцию и не портит внешнего вида столь уникальных изделий».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.