Дизайнеры Levi's® дополнили винтажные силуэты и принты Orange Tab весеннего сезона усовершенствованной посадкой и тканями, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция Levi's® Orange Tab получила известность благодаря недорогим курткам, рубашкам и зауженным джинсам и символизировала стиль и молодость контркультуры 60-х. С тех пор оригинальные модели Orange Tab стали желанным предметом для коллекционеров винтажных вещей и поклонников денима. Весной 2017 года модели Orange Tab получили новую интерпретацию, но сохранили стиль классики.

Мужские модели включают 501™ Skinny и новые 505™С в стиле Orange Tab. Для их создания был использован тот же материал, что и при производстве классических моделей Orange Tab 60-70-х годов, но с добавлением эластичных компонентов в соответствии с современными тенденциями. Топы, футболки и вещи из трикотажа имеют более свободный крой для большего комфорта и свободы движений. Orange Tab Work Shirt представляет собой совмещенный силуэт классической рубашки Western и Work Shirts. Традиционный дизайн куртки Trucker приобрел такие типичные элементы Orange Tab, как боковые прорезные карманы и элементы верхних карманов, выполненные в форме двойной арки с декоративной строчкой.

Ключевой моделью женской коллекции станут классические укороченные 517™. Коллекцию Orange Tab также дополнит укороченный вариант новой модели 505™C, джинсы 721 Vintage High Rise с высокой посадкой и кюлоты с взятым за основу кроем рабочей одежды. Все модели созданы с дополнительными карманами и увеличенным количеством петель на ремне. В дизайне футболок и топов используются архивные принты Orange Tab и классический логотип Levi’s®. Другие сезонные модели, такие как комбинезон и расклешенные юбки, воплощают винтажный стиль 60-70-х годов.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.