03.04.2017 08:48

Российская система качества (Роскачество) завершила исследование колготок, проверив их на прочность, растяжимость, способность ткани сохранять форму, говорится в сообщении ведомства.

Согласно результатам исследования, семь брендов из 23 изученных признаны высококачественными: «Золотая Грация», Calzedonia, Levante, Ambra, Philippe Matignon, Pierre Cardin, Pompea, Sanpelegrino. Тоеретически все эти марки могут получить Знак качества. Бренд «Золотая Грация» сможет претендовать на него после проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции.

Другие же шесть марок, соответствующие повышенному стандарту, не могут претендовать на Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения. Таким образом, распространенное мнение о превосходстве импортных изделий над российскими не подтвердился. В ряде случаев, российский производитель обошел по качеству изделия из Сербии, Румынии и Китая.

Согласно результатам исследования, в основном рынок наполнен безопасным качественным товаром, нарушения выявлены в менее 20% случаев и носят исключительный характер. Потребительские мифы о токсичности колготок – не подтвердились, ни в одном образце токсичного красителя, формальдегида и других вредных веществ обнаружено не было.