03.04.2017 09:04

5 апреля в конгресс-центре Торгово-Промышленной палаты состоится XXXII конференция ассоциации «Народные художественные промыслы России», говорится в сообщении Минпромторга.

В мероприятии буду участвовать представители администрации президента, правительства РФ, Госдумы и ФС РФ, ряд чиновников различных уровней власти, а также представители предприятий народных художественных промыслов и торговых организаций.

Деловая программа Конференции поднимает вопросы, регулирующие деятельность организаций промыслов в современных условиях, в том числе выпускающих этнические одежду и обувь.

В рамках Конференции эксперты рассмотрят законодательные инициативы по совершенствованию мер государственной поддержки промыслов, вопросы защиты авторских прав производителей продукции народных художественных промыслов, совершенствование механизмов финансовой поддержки организаций НХП и перспективы развития учебных заведений в сфере народных промыслов.