03.04.2017 09:08

Цены на австралийскую шерсть обновили максимумы 29-ти лет на фоне активного спроса на товар премиального качества, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Четвертая мартовская неделя для шерсти австралийского производства закрылась на уровне 1546 австралийского доллара за килограмм, что на 19% выше пиков 2009 года. Значительный спрос наблюдается со стороны Китая, покупатели ищут шерсть идеального качества.

Китайские заводы по производству текстиля, в то же время, обращают внимание на быстроразвивающийся рынок трикотажа, объем которого вырос на 5% в годовом сопоставлении. Любая шерсть качеством ниже, чем премиальная, предполагает дисконт к рыночной цене. Для сырья высшего сорта скидок не предусмотрено, напротив - его стоимость только нарастает.

Текстильным производителям сейчас стоит держаться в стороне от приобретений шерсти до стабилизации мировых цен.