04.04.2017 08:22

Новый экипировщик российской Олимпийской сборной ZA Group, принадлежащий Анастасии Задориной, намерен открыть фабрику в Москве.

Как сообщают «Ведомости», открытие первого магазина планируется в ноябре 2017 года. При этом в намерения компании входит запуск сети магазинов спортивной одежды в регионах России.

ZA Group получила право одевать российскую олимпийскую сборную до 2025 года в начале февраля. До этого официальным экипировщиком была группа Bosco di Ciliegi. В феврале 2017 года глава компании Михаил Куснирович заявлял «Коммерсанту», что за право экипировки олимпийской сборной ОКР запросил у Bosco 650 млн руб. в год, причем эти деньги не отрабатывались компанией.