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ZA Group откроет в России сеть магазинов и фабрику одежды

04.04.2017  08:22

Новый экипировщик российской Олимпийской сборной ZA Group, принадлежащий Анастасии Задориной, намерен открыть фабрику в Москве.

Как сообщают «Ведомости», открытие первого магазина планируется в ноябре 2017 года. При этом в намерения компании входит запуск сети магазинов спортивной одежды в регионах России.

ZA Group получила право одевать российскую олимпийскую сборную до 2025 года в начале февраля. До этого официальным экипировщиком была группа Bosco di Ciliegi. В феврале 2017 года глава компании Михаил Куснирович заявлял «Коммерсанту», что за право экипировки олимпийской сборной ОКР запросил у Bosco 650 млн руб. в год, причем эти деньги не отрабатывались компанией.

Анастасии Задориной на сегодняшний день принадлежат несколько спортивных фирм: «Экипспорт» в 2012 г. победил в конкурсе на поставку спортивного оборудования для погранслужбы ФСБ на 118 000 руб., а в 2013 г. – на поставку спортивной одежды для департамента физкультуры и спорта Москвы на 0,7 млн руб. («СПАРК-Интерфакс»). Другие компании Задориной работают в различных сферах бизнеса, от продажи цветов и управления ресторанами до разработки систем безопасности.

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