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«Детский мир» обновил программу лояльности покупателей

04.04.2017  08:27

ГК «Детский мир» изменила условия бонусной программы, говорится в сообщении ритейлера. Теперь покупатели могут оплачивать до 100% стоимости своих покупок в магазинах сети с помощью бонусной программы.

Ранее существовавшие ограничения на оплату бонусами товаров для новорожденных отменены. Согласно обновленным условиям программы, клиент получает бонус в размере 5% за покупку одежды и обуви и 2% - за покупку товаров из других категорий.

Как подчеркнули в компании, бонусная программа пользуется высокой популярностью среди клиентов. Доля покупок, совершенных участниками программы, в 2016 году составила 71,3%, а число владельцев бонусных карт превысило 14,7 млн человек. 

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