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«Газпром химволокно» и «Камышинский текстиль» стали лидерами текстильной отрасли Волгоградской области по итогам 2016 года
04.04.2017 08:31
В Волгоградской области «Газпром химволокно» и «Камышинский текстиль» отгрузили самый большой объем продукции в текстильном и швейном производстве в денежном выражении по итогам 2016 года.
Об этом сообщает комитет промышленности и торговли региона, который опубликовал итоги деятельности ведущих промышленных предприятий региона по итогам 2016 года, а также рассчитал рейтинг предприятий. В целом по итогам 2016 года предприятиями промышленного сектора отгружено товаров собственного производства на сумму около 718,6 млрд рублей.
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